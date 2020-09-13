Сибирские заключенные устроили пир с запеченным поросенком

Семеро осужденных устроили банкет в скандально известной кузбасской ИК-№ 37. Так они отметили скоро освобождение одного из участников застолья и день рождения «Кота», пишет ngs42.ru со ссылкой на организацию «Сибирь правовая».

На столе были овощи, хлеб, тарелки с колбасой, несколько бутылок лимонада и минеральной воды, а также запеченный поросенок.

«Видео было снято больше года назад. На нем — активисты колонии. То есть те, кто сотрудничает с администрацией ИК. Мы сопоставили все даты и предполагаем, что на видео осужденные отмечают день рождение некого „Кота“. Настоящее имя мы узнать не смогли. Также осужденные на видео отмечают скорое освобождение одного из присутствующих мужчин», — рассказал представитель организации.

Осужденные шутят над своей трапезой, в частности, один говорит, что это настоящая свинья, не муляж, «утром она еще бегала», а теперь — на столе.

Следователи уже начали проверку опубликованной информации.

Дурная слава ИК

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о том, что заключенных кузбасской колонии № 38 пытают и насилуют. По данным правозащитников, в 2018 году в ИК погибли семь человек, причем у всех диагностировали острую почечную или сердечную недостаточность.

В начале 2020 года в этой же колонии заключенным приказали обыскать повешенного осужденного.

Брат погибшего, который освободился из ИК-37, рассказывал о «пытках, систематических избиениях и насильственных действиях сексуального характера со стороны руководства».

В духе Цеповяза

В 2018 году член банды Цапков Вячеслав Цеповяз жарил шашлык, ел икру и крабов в колонии.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позже в отношении сотрудников указанной колонии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.