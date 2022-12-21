Барнаульский завод мехпрессов возглавил топ-10 предприятий кузнечно-прессового оборудования по производительности труда

АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» провел исследование передовой российской и зарубежной практики в области повышения производительности труда среди станкостроительных предприятий за 2021 год. По его результатам выявлено, что рейтинг российских предприятий, выпускающих кузнечно-прессовое оборудование, по показателю «производительность труда» возглавил Барнаульский завод мехпрессов .

Авторы исследования указывают, что по итогам 2021 года барнаульское предприятие продемонстрировало самую высокую эффективность по производительности труда, а именно — 3,6 миллиона рублей на одного рабочего.

В 2020 году Барнаульский завод мехпрессов стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Пилотным потоком проекта был выбран участок линии профилирования и процесс изготовления дверного рельса. Эксперты Регионального центра компетенций помогли работникам предприятия проанализировать текущее состояние участка и разработать план по решению выявленных проблем. Результаты оказались значительными: сократилось время протекания процессов, втрое быстрее стала проходить переналадка линии с одного вида профиля на другой, выработка повысилась. Производительность труда в пилотном потоке увеличилась на 61%.

— Мы стараемся использовать все доступные нам современные инструменты для повышения эффективности производственных процессов, — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. — На нашем предприятии активно внедряются принципы бережливого производства. С этой целью мы обучили несколько работников, и теперь они занимаются развитием системы бережливого производства на Барнаульском заводе мехпрессов. Это приносит ощутимые плоды.