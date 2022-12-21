Барнаульский завод мехпрессов возглавил топ-10 предприятий кузнечно-прессового оборудования по производительности труда

Авторы исследования указывают, что по итогам 2021 года барнаульское предприятие продемонстрировало самую высокую эффективность по производительности труда, а именно — 3,6 миллиона рублей на одного рабочего.
В 2020 году Барнаульский завод мехпрессов стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Пилотным потоком проекта был выбран участок линии профилирования и процесс изготовления дверного рельса. Эксперты Регионального центра компетенций помогли работникам предприятия проанализировать текущее состояние участка и разработать план по решению выявленных проблем. Результаты оказались значительными: сократилось время протекания процессов, втрое быстрее стала проходить переналадка линии с одного вида профиля на другой, выработка повысилась. Производительность труда в пилотном потоке увеличилась на 61%.
— Мы стараемся использовать все доступные нам современные инструменты для повышения эффективности производственных процессов, — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. — На нашем предприятии активно внедряются принципы бережливого производства. С этой целью мы обучили несколько работников, и теперь они занимаются развитием системы бережливого производства на Барнаульском заводе мехпрессов. Это приносит ощутимые плоды.
Справка
Федеральный центр компетенций создан 18 декабря 2017 года по решению президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ. Является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий. ФЦК курирует федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящий в состав национального проекта.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!