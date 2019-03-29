Барнаульский завод наладил поставки оборудования на Кипр и в Дубай

Завод «АлтайСтройМаш» — один из крупнейших в России производителей линий для изготовления газобетона — сосредоточился на экспорте, чтобы преодолеть спад производства. Для этого компания открыла представительства на Кипре и в Дубае, рассказал altapress.ru гендиректор фирмы Алексей Бурдовицын.

«АлтайСтройМаш» в 2014−15 годах производил до тысячи линий по производству неавтоклавного газобетона в год. Тогда фирма оценивала собственную долю на российском рынке в своей нише в 90%. Но с 2016 года у компании начался спад объемов производства. В 2017 году он сократился до 200 штук в год.

Компании пришлось менять стратегию.

Производство компании «АлтайСтройМаш» Олег Богданов

Во-первых, в 2018 году «АлтайСтройМаш» практически перестал рекламировать и продавать мини-линии (стоят 100−200 тыс. рублей) и сделал упор на продвижение дорогих комплектаций стоимостью 3−5 млн рублей. В итоге количество поставленных линий сократилось до 100 за год, но оборот фирмы вырос в 2 раза.

Во-вторых, компания стала активнее продавать продукцию за рубеж. Если в 2016 году «АлтайСтроМаш» экспортировал порядка 40% продукции, то в 2018 году эта доля выросла до 80%. Основные рынки сбыта — Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Сейчас барнаульская компания нацелена на дальнее зарубежье.

Завод уже отправил крупную линию на Кипр. Местная компания захотела за свой счет сделать на алтайскую продукцию сертификат европейского образца и продвигать интересы компании на европейском рынке, рассказал Бурдовицын.

Алексей Бурдовицын,

гендиректор компании «АлтайСтройМаш»:

Также мы подписали контракт с дубайской строительной компанией. Она будет продвигать продукцию нашей компании на ближневосточный и африканский рынок. Также в ближайшее время мы ждем к себе делегации из Уругвая, Камбоджи и Пакистана.

Подробнее о предприятии и о том, как оно внедрило у себя принципы бережливого производства и благодаря этому увеличило производительность в 20 раз, читайте в нашем архивном материале.