Барнаульцы бросились за покупками на сайт IKEA в день распродажи

Жители Барнаула и Алтайского края активно отреагировали на объявленную шведской компании IKEA онлайн-распродажу, о чем свидетельствует интернет-трафик. Данные получены компанией «Мегафон» на основе анализа обезличенной статистики по мобильной активности.

Средний трафик сайта продающей бизнес в России шведской компании IKEA с территории Алтайского края резко вырос в начале июля в сравнении с предыдущим месяцем. Речь идет о семикратном увеличении интереса.

Пик посещаемости пришелся на 5 июля — день, на который объявили распродажу. Барнаульцы заходили на сайт IKEA в 12 раз чаще, чем в среднестатистические сутки июня.

Всего за один день жители израсходовали почти такой же объем информации, который ранее приходился на сайт за целый месяц. Правда, как мы помним, событие омрачила техническая неполадка, из-за которой россияне не могли сделать покупки.

Напомним, в середине июня IKEA объявила о намерении продать все свои четыре завода в России, при этом в компании уверяют, что не уходят из страны, а лишь приостанавливают свой бизнес. Как отреагировал российский рынок на уход известной шведской компании, которая в начале марта приостановила все продажи в России, читайте в материале altapress.ru.