Мебель от заключенных, спрос на табуретки под заказ: как отреагировал рынок на уход IKEA

5 июля компания IKEA проводит онлайн-распродажу своих товаров в России. Продавать их будут до тех пор, пока продукция есть в наличии.

В середине июня IKEA объявила о намерении продать все свои четыре завода в России, при этом в компании уверяют, что не уходят из страны, а лишь приостанавливают свой бизнес.

Как отреагировал российский рынок на уход известной шведской компании, которая в начале марта приостановила все продажи в России?

Бурятская мебель вместо шведской

Местные изготовители мебели в целях импортозамещения после ухода из России IKEA могут расширить производство, заявил еще в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что сейчас им требуется расширение производства.

«У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения», — отметил глава Бурятии.

По информации Цыденова, в республике несколько производителей мебели.

Также есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее.

«С учетом ухода IKEA есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу», — добавил Цыденов.

Барнаульские умельцы

В марте на базе образовательного учреждения № 274 ФСИН России при ЛИУ № 1 в Барнауле стартовало обучение по профессии «Сборщик изделий мебели из древесных материалов».

После обучения осужденные могут трудоустроиться на мебельный участок колонии.

Обучение стартовало в начале февраля, оно рассчитано на пять месяцев. Новую профессию получают 15 осужденных.

Под заказ

Между тем в России вырос спрос на заказную мебель. В июне, после окончательного ухода IKEA с российского рынка, увеличилось количество запросов на изготовление мебели по индивидуальным проектам, пишет bfm.ru.

Производители мебели пытаются осваивать маркетплейсы, но пока с переменным успехом. Как результат, предложение готовой мебели, сопоставимой по качеству с икеевской, снизилось. И россияне стали интересоваться мебелью на заказ.

В июне спрос на изготовление мебели и ее сборку по всей стране вырос почти на 30% год к году, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты сервиса «Авито услуги». В YouDo отмечают рост числа запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ.

Мнение эксперта

«Стоимость производства мебели на заказ, безусловно, выше стоимости серийной мебели, поскольку произвести тысячу одинаковых шкафов по себестоимости дешевле, чем произвести тысячу шкафов, каждый из которых разный. Я думаю, что полноценно сказать о том, что производство мебели на заказ увеличилось и насколько именно, мы сможем тогда, когда подведем итоги сезона и поймем. По такому короткому периоду, как три месяца, сказать сложно. Действительно, спрос сейчас вырос, но неизвестно, продолжится ли он или это временный всплеск», — рассказал Максим Октябрев, директор московской мебельной фабрики «Мунзана».

IKEA предлагала довольно качественную, но не слишком дорогую мебель. И теперь россияне ищут ей замену. Растет спрос и на люксовую мебель, которая изготавливается по индивидуальным проектам.

Все производители, занимающиеся изготовлением мебели на заказ, говорят, что она дороже серийной, но не говорят, насколько. Это решается в индивидуальном порядке с каждым конкретным клиентом.

Магазин IKEA. CC0.

Цифра

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в 2021 году российские предприятия увеличили выпуск кухонь на 30% — до 42 млрд рублей. При этом примерно половина всего российского рынка кухонной мебели все равно принадлежит иностранным компаниям.