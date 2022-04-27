Бурятские мебельщики готовы заменить IKEA

Цыденов отметил, что сейчас им требуется расширение производства.

«У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения», — отметил глава Бурятии.

По информации Цыденова, в республике несколько производителей мебели.

«Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных», — уточнил он.