Бурятские мебельщики готовы заменить IKEA

Цыденов отметил, что сейчас им требуется расширение производства.
«У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения», — отметил глава Бурятии.
По информации Цыденова, в республике несколько производителей мебели.
«Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных», — уточнил он.
Также есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее.
«С учетом ухода IKEA есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу», — добавил Цыденов.
Напомним, в начале марта IKEA приостановила все продажи в России.
Ранее сообщили, что в Барнауле заключенных начали учить собирать мебель.