27 апреля
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Жизнь

Бурятские мебельщики готовы заменить IKEA

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал РИА «Новости», что местные изготовители мебели в целях импортозамещения после ухода из России IKEA могут расширить производство.

Диван. Мягкая мебель.
Диван. Мягкая мебель.
CC0

Цыденов отметил, что сейчас им требуется расширение производства.

«У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения», — отметил глава Бурятии.

По информации Цыденова, в республике несколько производителей мебели.

«Первый выпускает школьную мебель. Мы сейчас целенаправленно выстраиваем стратегию закупок таким образом, чтобы обеспечивать школы исключительно продукцией наших производителей. В этом году речь идет о закупках для 17 школ, а затем и для всех остальных», — уточнил он.

Также есть производитель, который делает мебель для дома широкого потребления: стулья, столы и так далее.

«С учетом ухода IKEA есть перспективы, и мы с коллегами проводим соответствующую работу», — добавил Цыденов.

Напомним, в начале марта IKEA приостановила все продажи в России.

Ранее сообщили, что в Барнауле заключенных начали учить собирать мебель.

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