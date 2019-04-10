Барнаульцы обеспокоились новой волной рубок в ленточном бору

В районе поселка Новые Зори под Барнаулом идут масштабные рубки ленточного бора. Об этом altapress.ru сообщили читатели. Краевые власти объяснили, что это легальные работы, и нарушений со стороны арендатора пока не нет.

Кто рубит лес и почему

По данным читателей, бор валят по дороге в лагерь «Дзержинец». «Деревья хорошие и лес не такой густой, чтобы его нужно было прореживать в таком объеме», — поделилась очевидец рубок Валерия Терпилова.

Территорию в барнаульском лесничестве с 2008 года арендует фирма «Алтайкровля», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Компания проводит там выборочные рубки на 7 участках. На площади 35 га «Алтайкровля» в течение 2019 года намерена получить 3 тыс. кубометров древесины. Около половины этого объема фирма уже заготовила.

Рубки в барнаульском лесничестве находится на контроле чиновников, заявили в министерстве. Власти будут принимать выполненные работы. Если выяснится, что арендатор допустил нарушения, его оштрафуют, сказал замначальника краевого управления лесами Андрей Стрелковский.

Как и как выступает против рубок

Общественность не в первый раз беспокоиться из-за рубок бора под Барнаулом. В 2016 году вместе с экологами они призывали «Алтайкровлю» добровольно прекратить заготовку древесины.

Ленточный бор имеет статус защитных лесов. Это значит, что их можно использовать только в той мере, в какой это не противоречит целевому назначению — сохранение рекреационной функции, говорил эколог и эксперт ОНФ Алексей Грибков. Но «Алтайкровле» дали участок в аренду на 49 лет для заготовки древесины. «То есть это сырьевая база, а не рекреация», — говорит эксперт.

В 2016 году чиновники пытались расторгнуть договор между управлением лесами Алтайского края и «Алтайкровлей», ссылаясь на то, что арендатор ненадлежаще выполняет условия. Однако суд оставил его без изменений.

В самой компании говорят, что ведут заготовку по утвержденному с властями плану рубок. Срубить что-то вне плана или даже вывезти поломанное ветром дерево невозможно, утверждал Константин Карпухин, директор Барнаульского лесхоза «Алтайкровли».

Отметим, в конце марта 2019 года депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) потребовали от министра природных ресурсов региона Владимира Попрядухина жестче ограничивать рубки в ленточных борах и «не идти на поводу» у основного их арендатора.