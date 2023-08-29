Кто кого. Барнаульцы пожаловались на алкомаркет «Красное&Белое», после чего дело дошло до суда

Несколько жильцов барнаульской многоэтажки пожаловались на шум от магазина «Красное&Белое» - самой крупной в Барнауле сети алкомаркетов. Их обращения поступили в Роспотребналзор, а после жалоб ведомство подало в суд на компанию «Альфа-М», управляющую сетью. Сообщений о конфликтных ситуациях с этой компанией в разных городах страны в последнее время поступает немало.

Путь борьбы

Тему борьбы с быстро развивающейся сетью алкомаркетов «Красное & Белое» обсуждают женщины на сайтах для мамочек («Помогите побороть магазин КБ») и депутаты Госдумы (у них свои мотивы).

Жильцы барнаульской многоэтажки, что на ул. Шумакова, 40а, начали свой путь осенью 2021 года - они возмутились шумом при погрузке-разгрузке товара и работе холодильников-кондиционеров. Ну и мусором, который, как они считали, магазин собирает не по закону.

Вообще, для борьбы с неудобствами от магазинов в жилых домах Роскачество разработало целую инструкцию. Один из шагов - это жалоба в Роспотребнадзор.

Так, собственно, жильцы барнаульской многоэтажки и сделали - от них поступили три обращения. В результате на место проверкой выехали сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии».

"Красное и Белое". ВК: Подслушано - Красное и Белое_Магнитогорск

Поиск нарушений

Проверяющие сделали замеры уровня шума в квартирах и обнаружили нарушение СанПиНов. Они отметили: погрузка-разгрузка происходит не по правилам - со стороны входов в квартиры, прямо под окнами жильцов.

По правилам же, загружать-разгружать надо со «слепых» (без окон) торцов, из подземных тоннелей или со стороны автодорог. Претензии были и к сбору мусора: у магазина не было своего бака, пустые коробки и прочие отходы хранились в коридоре, «территория не содержится в чистоте» (цитируем по судебному решению).

Компании «Альфа-М» выдали предостережение и дали три недели на устранение. Та ответила письмом - нарушений СанПиНов не допускает. После чего Роспотребнадзор и подал на компанию в суд, чтобы понудить ее привести деятельность в соответствие с требованиями.

"Красное и Белое". ВК: Подслушано - Красное и Белое_Магнитогорск

Многочисленные фотофакты

«Красное & Белое» - федеральная сеть алкомаркетов, в Барнауле она самая крупная: 119 филиалов, по данным «ДубльГИС». Для сравнения: у сети «Бристоль» - 29.

Но для такой крупной сети в Алтайском крае у нее, пожалуй, не так и много судов. Разбирательство с Роспотребнадзором по жалобам жильцов в Барнауле - единственное.

И компания его проиграла: судей убедили многочисленные фотофакты, подтверждавшие неправильную загрузку и нерешенный мусорный вопрос.

Теперь магазин обязан обеспечить все в соответствии с требованиями - и погрузку-разгрузку, и сбор мусора. Если, конечно, решение суда, вынесенное в июне, устоится в апелляции - «Альфа-М» с ним не согласна и уже подала жалобу.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Депутатская инициатива

В целом же по стране судебных процессов и конфликтов «Красного & Белого» не мало. В 2015 году сеть подала в суд на облдуму Курской области - курские депутаты запретили продажу на розлив алкоголя на первых этажах многоквартирных домов. Компания дошла до Верховного суда, но проиграла.

В 2020 году она судилась с владельцами сети «Светлое &Темное» в Тюмени - магазина, продающего пиво. И доказала, что конкуренты незаконно использует изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком «Красное&Белое».

Нынешней весной в Челябинске группа жителей частного сектора выступила с протестом против строительства здесь семиэтажного офиса компании.

Госдума РФ. duma.gov.ru

Но, пожалуй, самое громкое разбирательство летом затеяли депутаты Госдумы с подачи коллеги политконсультанта Олега Матвейчева. Он заявиил, что в магазинах «К&Б» алкоголь подозрительно дешевый, и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом, процитировал его сайт Госдумы.

В России с требованием провести комплексную проверку сети алкомаркетов «Красное & Белое». В пресс-службе сети ответили, что качество их продукции постоянно проверяется на соответствие требованиям законодательства РФ в области качества и безопасности для покупателей.

«С 2006 года против нашей компании не было возбуждено ни одного дела о продаже суррогатного спиртного. Мы внимательно относимся к качеству продаваемой продукции и соблюдаем все требования законодательства РФ», - также сообщили в пресс-службе (цитата - отсюда).

"Красное и Белое". ВК: Подслушано - Красное и Белое_Магнитогорск

Информации о том, чем закончилась проверка Генпрокуратуры, пока нет.

Ранее altapress.ru рассказывал, что жильцы одной из барнаульских многоэтажек добились закрытия у себя рыбного магазина. Жильцы дома привлекли к разбирательства уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Что такое «Красное & Белое»