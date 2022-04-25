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Экономика

Барнаульцы рассказали, сколько на самом деле должен составлять МРОТ

Жители Барнаула считают, что МРОТ должен составлять 36,3 тыс. рублей. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

В январе 2022 года барнаульцы были согласны на меньшую сумму — 32,2 тыс. рублей. Нынешний опрос проводился с 17 марта по 21 апреля.

Барнаул занимает восемнадцатое место по уровню запросов горожан. Самые высокие запросы — у москвичей (43,2 тыс. рублей), жителей Владивостока (40,7 тыс. рублей), питерцев (39,4 тыс. рублей), хабаровчан (39,2 тыс. рублей) и красноярцев (39,1 тыс. рублей).

Самый скромный уровень среднего желаемого МРОТ — в Пензе (32, 9 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (33, 2 тыс. рублей) и Волгограде (33, 4 тыс. рублей).

Напомним, величина федерального МРОТ в 2022 году составляет 13 890 рублей.

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