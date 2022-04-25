Барнаульцы рассказали, сколько на самом деле должен составлять МРОТ

В январе 2022 года барнаульцы были согласны на меньшую сумму — 32,2 тыс. рублей. Нынешний опрос проводился с 17 марта по 21 апреля.
Барнаул занимает восемнадцатое место по уровню запросов горожан. Самые высокие запросы — у москвичей (43,2 тыс. рублей), жителей Владивостока (40,7 тыс. рублей), питерцев (39,4 тыс. рублей), хабаровчан (39,2 тыс. рублей) и красноярцев (39,1 тыс. рублей).
Самый скромный уровень среднего желаемого МРОТ — в Пензе (32, 9 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (33, 2 тыс. рублей) и Волгограде (33, 4 тыс. рублей).
Напомним, величина федерального МРОТ в 2022 году составляет 13 890 рублей.
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