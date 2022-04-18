18 апреля
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Жизнь

«Не плати налог». Какие льготы положены россиянам предпенсионного возраста и кто может получить надбавку в мае-июне

Россияне предпенсионного возраста могут получить разные льготы, в том числе налоговые. Кроме того, некоторым гражданам обещают повысить пособие по безработице и назначить прибавку к пенсии. Кому положены такие «фишки» — в нашем разборе.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
1
Кого считают предпенсионерами, и какие льготы они могут получить?

Получить льготы могут предпенсионеры: женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет, сообщает РИА Новости.

Им разрешается:

  • Уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость земельного участка. Это возможно, если он находится в собственности и его площадь — 6 соток,
  • Не платить налог на квартиру, дом, гараж иди хозяйственные постройки,
  • Получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом.
Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com
2
Чтобы получить льготы, надо написать заявление?

Да. Чтобы получить льготы, надо обратиться с заявлением в МФЦ, Пенсионный фонд или Центр социальной защиты. Об этом рассказал изданию генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов.

3
На какую еще поддержку могут рассчитывать предпенсионеры?

По словам Леонидова, предпенсионеры могут получать повышенное пособие по безработице. Кроме того, увеличивается период его выплаты.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Так, если страховой стаж женщины составляет 20 лет, а мужчины — 25 лет, то за каждый год работы к периоду выплаты добавят две недели.

Это значит, что:

  • В течение первых трех месяцев выплачивается 75% ежемесячного заработка,
  • Следующие четыре месяца — 60% заработка,
  • В последующие месяцы — 45%.

Еще россиян предпенсионного возраста могут освободить от налогов на одно транспортное средство.

Также они имеют право платить только 50% транспортного налога (если авто мощностью 100−150 лошадиных сил), либо могут полностью освободиться от него (если мощность машины — до 36 лошадиных сил).

4
А можно получить льготы на лекарства?

Да. Леонидов подчеркнул, что предпенсионерам могут компенсировать не более 50% от стоимости лекарств. При этом их ежемесячное пособие не должно превышать региональный МРОТ.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

А вот получить лекарства бесплатно могут только отдельных категории — к примеру, инвалиды.

5
Как в Алтайском крае рассчитывают дату выхода на пенсию?

Как сообщили в региональном ПФР, в Алтайском крае дату выхода на пенсию рассчитывают автоматически — с помощью специальных программ. Они позволяют быстрее анализировать информацию о пенсионных правах.

6
Сколько пенсионеров «зарегистрированы» в автоматической системе?

Уточняется, что у ПФР есть информация о 864 тыс. лицах с пенсионными правами. Для них автоматически рассчитывают предполагаемую дату выхода на пенсию, в том числе досрочно.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов
7
Деньги плюсом: как получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей?

Life.ru пишет: чтобы получить надбавку к пенсии в 10 тыс. рублей, надо заполнить специальную форму в личном кабинете — на сайте ПФР. Для этого требуется перейти в раздел соцвыплат и поставить галочку у нужного пособия.

8
Кому могут назначить надбавку в 9 тыс. рублей?

Надбавку 9 тыс. рублей могут получить неработающие пенсионеры, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства. Для этого тоже необходимо заполнить заявление, пояснили в Пенсионном фонде.

9
А опекуны и усыновители могут получить выплату?

Да. Опекуны и усыновители тоже могут рассчитывать на надбавку по уходу за ребенком.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Добавим, что если речь идет о другом родственнике, то выплата составит только 1,2 тыс. рублей.

10
Кто получит рекордную прибавку к пенсии в мае-июне?

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий и прочих выплат. Планируется, что это поможет компенсировать потери в доходах. Это должно быть сделано до 20 апреля.

Страховую и социальная пенсия уже повысили на 8,6% в январе. Так что, заявила PRIMPRESS депутат Госдумы Светлана Бессараб, теперь ее могут повысить на 9%.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

«А это значит, что в целом по итогам года индексация пенсий может достигнуть уровня в 18 процентов, чего за всю новейшую историю пенсионной системы нашей страны еще не было», — сказала она.

11
Еще одна: что за новая выплата может появиться у россиян?

Россиянам — кавалерам трех орденов Мужества — предлагают установить дополнительное материальное обеспечение. Оно может составить 330% размера социальной пенсии.
Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

12
Прогноз: в России скоро проиндексируют пенсии?

Да. Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время пенсии, МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют вне плана.

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

В первом квартале 2022 года бюджет оказался в «рекордном профиците», подчеркнул он. Также добавил: «Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться».

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