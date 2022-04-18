«Не плати налог». Какие льготы положены россиянам предпенсионного возраста и кто может получить надбавку в мае-июне

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На какую еще поддержку могут рассчитывать предпенсионеры?

По словам Леонидова, предпенсионеры могут получать повышенное пособие по безработице. Кроме того, увеличивается период его выплаты.

Деньги. Финансы. pexels.com

Так, если страховой стаж женщины составляет 20 лет, а мужчины — 25 лет, то за каждый год работы к периоду выплаты добавят две недели.

Это значит, что:

В течение первых трех месяцев выплачивается 75% ежемесячного заработка,

Следующие четыре месяца — 60% заработка,

В последующие месяцы — 45%.

Еще россиян предпенсионного возраста могут освободить от налогов на одно транспортное средство.

Также они имеют право платить только 50% транспортного налога (если авто мощностью 100−150 лошадиных сил), либо могут полностью освободиться от него (если мощность машины — до 36 лошадиных сил).