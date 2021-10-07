Барнаульцы создали десятки компаний и вывели за рубеж валюту на 380 млн рублей

В Барнауле выявили преступную группу из четырех человек, которая отправила за рубеж 380 млн рублей, сообщает Сибирское таможенное управление.

Барнаульцы занимались выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.

«В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, возбудили уголовное дело за „совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой“», — рассказали в ведомстве.

Для реализации схем барнаульцы создали 74 юрлица, из которых 34 использовали непосредственно для вывода валюты.

«С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», — отметил замначальника отдела ведомства по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Александр Бадер.

За «валютные схемы» каждому из задержанных грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее поймали барнаульцев, которые вывели за рубеж более 240 млн рублей.