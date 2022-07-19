Барнаульцы, топящие углем, могут запросить компенсацию

Выплата предоставляется горожанам за уголь, который они приобрели после 1 июня 2022 года для отопительного периода 2022 — 2023 годов.

Право на компенсацию имеют собственники домов с печным отоплением или нанимателями жилого помещения.

«Размер компенсации на оплату угля рассчитывается как разница между платой за уголь, который гражданин приобрел для отопительного периода 2022−2023 годов, и расчетной платы за уголь, определяемой исходя из цен, действующих на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7%, утвержденного указом губернатора Алтайского края», — говорится в сообщении.