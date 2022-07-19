19 июля
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Экономика

Барнаульцы, топящие углем, могут запросить компенсацию

Барнаульцы, проживающие в домах с печным отоплением и закупающие уголь, теперь имеют право на компенсацию, сообщает городская администрация.

Уголь.
Уголь.
Pixabay.com

Выплата предоставляется горожанам за уголь, который они приобрели после 1 июня 2022 года для отопительного периода 2022 — 2023 годов.

Право на компенсацию имеют собственники домов с печным отоплением или нанимателями жилого помещения.

«Размер компенсации на оплату угля рассчитывается как разница между платой за уголь, который гражданин приобрел для отопительного периода 2022−2023 годов, и расчетной платы за уголь, определяемой исходя из цен, действующих на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7%, утвержденного указом губернатора Алтайского края», — говорится в сообщении.

Подать заявление на компенсацию можно в МФЦ или в комитете по социальной поддержке населения Барнаула.

Список необходимых документов для компенсации можно посмотреть здесь.

Ранее алтайский чиновник предсказал «тяжелейшую зиму» из-за цен на топливо.

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