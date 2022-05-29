«Денег с гулькин нос»: на Алтае глава сельсовета предсказал «тяжелейшую зиму» из-за цен на топливо и нищеты

Боронин отметил, что многие жители региона о газификации только мечтают, поэтому для них единственный вариант — твердое топливо.

«Наш Алтайский край, похоже, ждет тяжелейшая зима. Уже сейчас предельно ясно, что многие люди будут испытывать серьезные сложности с приобретением твердого топлива — дров и угля. Так вот: уголь народ покупает (у кого есть деньги) в Первомайском районе за 4200 рублей за тонну. С доставкой тонна угля обходится 5000 рублей. Березовые дрова предприятия лесной отрасли стали отпускать по 4000 рублей за кубометр. Эти дрова нужно еще распилить и расколоть. Получаются все те же 5000 рублей за кубометр. Рост цены по сравнению с прошлым сезоном — в два раза. Посчитаем по минимуму: пусть нужно приобрести 4 тонны угля и 10 кубометров дров, чтобы перезимовать. Получается 70000 (семьдесят тысяч) рублей. Средняя пенсия в Алтайском крае составляет примерно 16500 рублей, а многие получают и того меньше. Средняя зарплата — ну пусть 32000 рублей, а многие, особенно в сельской местности, получают меньше. Чтобы перезимовать, семье необходимо потратить больше двух среднемесячных зарплат или больше четырех среднемесячных пенсий. Ни есть, ни покупать лекарств, ни оплачивать электроэнергию. Мне скажут, что предусмотрены компенсации для льготников. Но чтобы эту компенсацию получить, нужно сначала купить. На что? Мне скажут, что людям положены восемь кубометров дровяной древесины по льготной цене. Но в условиях передела лесного рынка в Алтайском крае во многих районах до сих пор непонятно, когда и как будет отпускаться людям эта древесина. Это в лесных районах. А в тех районах, где нет леса, вечная беда. Мне скажут, можно брать, например, горбыль, он дешевле. Но горбылем зиму не пройти. Тогда угля надо в два раза больше. И выйдем на ту же сумму. Думаю, что про валежник мы даже рассуждать не станем — это издевательство над народом в двадцать первом веке», — заявил глава сельсовета.

Он указал, что люди живут в самой богатой древесиной стране, и непонятно, что изменилось по сравнению с прошлым годом, чтобы так взлетела цена. Такая же ситуация и с углем.

По его мнению, необходимы «срочные регулятивные и прочие волевые экстренные меры», чтобы все жители Алтайского края приобрели необходимый объем твердого топлива. При этом бесплатно дрова и голь должны получить одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи.

Олег Боронин. Анна Зайкова

После Боронин дополнил свои мысли другим сообщением. Он уверен, что рост цены на уголь либо потянет вверх тарифы на централизованное теплоснабжение, либо еще сильнее опустит и так в основном печальные финансово-экономические показатели коммунальных предприятий, особенно в сельской местности и в малых городах.

«Рентабельные тарифы — это, конечно, да. Но как по таким тарифам оплачивать услуги централизованного теплоснабжения людям в условиях нашей алтайской нищеты? Льготники, конечно, получают компенсации через соцзащиту. Но опять же: сначала необходимо заплатить, причем без просрочек. В условиях, когда цена 1 Гкал дешевле 3000 рублей в нашем регионе в малых городах и селах становится редкостью. И что делать тем, у кого нет льгот? Таких ведь — большинство. Надеяться на компенсацию за превышение предельных индексов платы граждан из муниципальных (районных) бюджетов? Но в районных бюджетах на самом деле денег, как говорится, с гулькин нос. И, кстати, рост тарифов на тепло больно бьет не только по гражданам, но и по тем же районным бюджетам — за отопление школ, детских садов, учреждений культуры тоже нужно платить. И я, например, совершенно не слышу, чтобы кто-то активно и результативно искал реалистичный выход из складывающейся негативной ситуации», — подчеркнул глава сельсовета.

Он отметил, что его слова — это не панические настроения, а адекватная оценка ситуации. Поэтому «структура трехлетних расходов и межбюджетных отношений консолидированного бюджета должна быть серьезно скорректирована как можно быстрее», причем «исходя из трезвой оценки прогнозируемых доходов».

Ранее сообщили, что в Алтайском крае вынужденно повысят цену на уголь для населения.