29 апреля
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Экономика

В Алтайском крае вынужденно повысят цену на уголь для населения

В Алтайском крае более чем на 20% увеличат предельную цену на угольное топливо. Об этом в ходе своего отчета перед депутатами Алтайского краевого законодательного собрания сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

По словам руководителя региона, мера эта вынужденная, иначе поставщиков, желающих работать и продавать уголь на территории Алтайского края, можно просто не найти.

«За этим последует превышение предельной платы граждан, которое придется компенсировать из средств консолидированного бюджета. Сейчас идет проработка этого вопроса, будем обязательно им заниматься и решать», — отметил Виктор Томенко.

Льготным категориям граждан предусмотрена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на покупку угля. В 2021 году ей воспользовались почти 400 тыс. домохозяйств в крае.

Губернатор также сообщил, что в регионе готовятся торги на закупку топлива для муниципалитетов и формирования краевого запаса угля на предстоящий отопительный сезон. По его словам, нынешний сезон планомерно завершается.

В целом прохождение сезона в правительстве региона оценили положительно. Исключение составила только ситуация в городе Яровое, где произошло несколько аварий на ТЭЦ.

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