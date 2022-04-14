Главного инженера ТЭЦ Ярового будут судить за то, что топил до последнего

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении главного инженера ТЭЦ Ярового, сообщает 14 апреля пресс-служба ведомства.

Его обвиняют по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным следствия, главный инженер в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года не остановил работу парового котла, который начал зашлаковываться, и дал подчиненным указание все равно продолжать эксплуатацию.

Это привело к тому, что 1 ноября котел сломался. Его ремонт обошелся в 780 тыс. рублей, а яровчане провели долгие холодные ночи в своих квартирах.

ТЭЦ в Яровом. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ранее стало известно, что в бюджете Алтайского края предусмотрели дополнительные финансы на исправление ситуации в многострадальном теплокоммплексе Ярового — 1,3 млрд рублей.

Главу Ярового Виталия Самобочего отстранили от должности по решению суда в конце декабря 2021 года, а Славгородская межрайонная прокуратура потребовала от администрации Ярового прекратить трудовой договор, заключенный с директором МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Сергеем Белоуско.