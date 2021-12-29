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Политика

Главу Ярового отстранили от должности из-за уголовного дела после аварий на ТЭЦ

Главу Ярового Виталия Самобочего отстранили от должности по решению суда, сообщает правительство Алтайского края.

Виталий Самобочий. Глава Ярового.
Виталий Самобочий. Глава Ярового.
Altairegion22.ru

29 декабря губернатор Алтайского края Виктора Томенко приехал в Яровое, где проведет ряд совещаний.

«Томенко провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы города Николаем Бачуриным, который назначен на эту должность 28 декабря городским Собранием депутатов. Депутатский корпус принял это решение в связи с тем, что 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности Виталия Самобочего, подозреваемого по уголовному делу», — рассказали в правительстве.

Губернатор планирует посетить городскую ТЭЦ, чтобы проконтролировать текущую обстановку с отоплением жилых домов и соцобъектов.

Также глава региона определит мероприятия по повышению надежности теплоснабжения города.

Вместе с Томенко в Яровое приехали заместители председателя правительства края, три министра, глава алтайского МЧС и начальник краевого «УГОЧС и ПБ».

Ранее сообщили, что Самобочему «прилетело» от прокурора за директора МУПа, скрывшего участие в коммерческой структуре.

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