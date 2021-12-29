Главу Ярового отстранили от должности из-за уголовного дела после аварий на ТЭЦ

Главу Ярового Виталия Самобочего отстранили от должности по решению суда, сообщает правительство Алтайского края.

29 декабря губернатор Алтайского края Виктора Томенко приехал в Яровое, где проведет ряд совещаний.

«Томенко провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы города Николаем Бачуриным, который назначен на эту должность 28 декабря городским Собранием депутатов. Депутатский корпус принял это решение в связи с тем, что 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности Виталия Самобочего, подозреваемого по уголовному делу», — рассказали в правительстве.

Губернатор планирует посетить городскую ТЭЦ, чтобы проконтролировать текущую обстановку с отоплением жилых домов и соцобъектов.

Также глава региона определит мероприятия по повышению надежности теплоснабжения города.

Вместе с Томенко в Яровое приехали заместители председателя правительства края, три министра, глава алтайского МЧС и начальник краевого «УГОЧС и ПБ».

Ранее сообщили, что Самобочему «прилетело» от прокурора за директора МУПа, скрывшего участие в коммерческой структуре.