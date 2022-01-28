28 января -19°C
﻿
Жизнь

На Алтае прокурор требует уволить директора проблемной ТЭЦ

Славгородская межрайонная прокуратура требует от администрации Ярового прекратить трудовой договор, заключенный с директором МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Сергеем Белоуско. Причина — не частые поломки оборудования электростанции, а совмещение руководящего поста в муниципальном унитарном предприятии с учредительством в коммерческой структуре.

На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
Altairegion22.ru

С чего все началось

Сергей Белоуско занял пост директора муниципального предприятия «ЯТЭК», управляющего ТЭЦ в Яровом, 1 ноября.

Однако вскоре СМИ опубликовали информацию, что Белоуско — собственник 55% долей «Инвестиционно-логистической компании «Алтай» (официального дилера «Алтайской соледобывающей компании»).

Однако директор унитарного предприятия не вправе быть учредителем юрлица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях.

На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
Altairegion22.ru

Но, как выяснили в прокуратуре, Белоуско при назначении скрыл эту информацию от своего работодателя — администрации Ярового (учредителе МУПа). Как уже сообщал altapress.ru, славгородский межрайонный прокурор Денис Носков внес главе города представление об устранении и недопущении нарушений.

Какие меры приняты

Как стало известно altapress.ru, в администрации города представление рассмотрели — и Сергея Белоуско привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Но в прокуратуре намерены добиться увольнения директора. 19 января в Яровской суд поступил иск о возложении обязанности на администрацию города прекратить трудовой договор с Сергеем Белоуско.

На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
Altairegion22.ru

В надзорном ведомстве также требуют, чтобы эту увольнение произошло не позднее дня вступления решения суда в законную силу.

Между тем, по данным портала ФНС «Прозрачный бизнес» на 27 января, Сергей Белоуско по-прежнему является соучредителем «Инвестиционно-логистической компании «Алтай».

Ранее мы рассказывали, что в 2016 году директором МУПа в Алтайском районе назначили человека, занимавшегося бизнесом, и когда об этом стало известно, прокуратура добилась его увольнения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость