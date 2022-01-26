На ТЭЦ Ярового вышел из строя главный «зимний» котел, ему на смену включили другой

На ТЭЦ Ярового вновь запустили котел № 7 после выхода из строя котла № 10, подтвердили altapress.ru в правительстве Алтайского края.

Известно, что главный котел № 10 вышел из строя во вторник 25 января.

«Вчера вышел из строя котел № 10. В связи с этим в работу ввели котел № 7. При этом также работу осуществляет котел № 9», — рассказали в правительстве.

Нашей редакции также сообщили, что на данный момент температура теплоносителя находится в нормативном режиме.

Напомним, инциденты на ТЭЦ происходят регулярно. Так, 1 ноября остановили котел № 9 из-за зашлакованности, а на котле № 10 обнаружили свищи, в итоге город пытался обогреть маленький «летний» котел № 7.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что необходим новый котел: в Яровое направят около 5 млрд рублей на поддержку ТЭЦ и укрепление надежности.

После череды аварий на ТЭЦ главу Ярового отстранили от должности.