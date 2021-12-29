Нужен новый котел. В Яровое направят около 5 млрд рублей на поддержку ТЭЦ и укрепление надежности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководством Ярового задачи в текущем отопительном периоде и создание более эффективной схемы теплоснабжения, сообщает правительство региона.

29 декабря Томенко с рабочим визитом посетил Яровое, где встретился с и.о. главы города Николаем Бачуриным. Напомним, Виталия Самобочего отстранили от должности из-за уголовного дела после аварий на ТЭЦ.

В настоящее время на Яровской ТЭЦ работают два котла (один в резерве), запас угля на станции — примерно 6 тыс. тонн, в начале января ожидается поставка еще 6,7 тыс. тонн.

Бачурин поблагодарил Томенко за постоянную помощь, в том числе за финансирование приобретения нормального угля. Губернатор отметил, что до конца отопительного сезона сложностей с углем быть не должно.

«Другое дело, что само оборудование требует повышенного внимания — станция старая, ее уже неоднократно ремонтировали, но она не защищена от нештатных ситуаций разной степени сложности. На предприятии работают люди, преданные своему делу — сколько бы пертурбаций не пережил этот объект за последние 10−15 лет, коллектив, обладающий уникальными компетенциями, все-таки сохранен. Это мы будем поддерживать», — заверил глава региона.

Виктор Томенко провел совещание в Яровом по поводу ТЭЦ. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов. Виктор Томенко провел совещание в Яровом по поводу ТЭЦ. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

В администрации Ярового Томенко провел совещание, на котором обсудил план действий на ближайший год, включая ремонт оборудования, закупки топлива, перспективы дальнейшей работы ТЭЦ.

«Мы выработали основные решения. Самое главное — мы решили, что должны серьезно вложиться в обеспечение надежной работы станции на ближайшие несколько лет. Одновременно начата проработка вариантов новой, более эффективной схемы теплоснабжения», — подчеркнул губернатор.

Работа будет идти последовательно — подготовка технико-экономического обоснования, выбор проектного решения и его реализация. По мнению Томенко, эту часть можно завершить в конце 2025 года или в 2026 году.

«Работа длительная, но делать ее надо, потому что ресурс действующей станции даже при вложении немалых финансовых средств, речь идет о сотнях миллионов рублей, рассчитан на несколько лет. Учитывая, что Яровому жить долго и, я убежден, счастливо, выполнять свою функцию города-курорта, то и систему нужно строить новую и надолго», — указал направление губернатор.

Томенко отметил, что поддержание работоспособности ТЭЦ и планы укрепления надежности и развития станции потребуют около 5 млрд рублей на четыре года. Механизмы госфинансирования предстоит обсудить в ближайшее время.

Сложности создает принятое при строительстве ТЭЦ проектное решение — необходим дорогой уголь особой марки, причем на станции большой расход топлива.

Дополнительные траты на поддержание стабильной работы ТЭЦ предстоит предусмотреть в бюджете края.

«Будет еще серьезный разговор с депутатами АКЗС о необходимых для этого средствах. Все эти решения необходимо подготовить и осуществить в короткие сроки. Темпы снижать нельзя, нужно все делать очень быстро. В том числе и решать вопрос об установке, фактически строительстве, на ТЭЦ нового котла. Необходимы дополнительные резервные мощности, ведь этот объект — единственный источник тепла на весь город», — подчеркнул Томенко.

Губернатор заверил, что решение вопросов безопасности и жизнеобеспечения всегда будет на жестком контроле.

Ранее сообщили, что более 8 млн рублей потратят на обоснование эффективности ТЭЦ Ярового.