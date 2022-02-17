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Жизнь

Новый котел, ремонт и оздоровление. Яровому выделят 1,3 млрд рублей

В бюджете Алтайского края предусмотрели дополнительные финансы на исправление ситуации в многострадальном теплокоммплексе Ярового. Власти рассказали, на что именно потратят 1,3 млрд рублей.

На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
Altairegion22.ru

Часть средств вложат в покупку нового котла (к имеющимся трем).

Более 100 млн рублей потратят на ремонт оборудования и «улучшение состояния теплосетей».

Еще часть средств пойдет на проектирование перспективной схемы теплоснабжения города, а также на финансовое оздоровление МУПа: на закупку угля и погашение кредиторской задолженности.

Выделение дополнительных средств позволит не только подготовить ТЭЦ города Яровое к очередному отопительному сезону, но и начать проектирование и формирование перспективной схемы теплоснабжения города, которая может прослужить не одно десятилетие, подчеркнул министр энергетики края Вячеслав Химочка.

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