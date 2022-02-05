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Экономика

На модернизацию теплокомплекса Ярового направят 1,3 млрд рублей

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края предлагает предусмотреть 1,3 млрд рублей в краевом бюджете на 2022 год на решение проблем с теплом в Яровом. Это обсудили накануне в АКЗС.

На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
На ТЭЦ Ярового, декабрь 2021 года.
Altairegion22.ru

Власти считают разумным вариантом ремонт котлов на станции и проектирование нового теплового источника.

Запустить его смогут не раньше 2026 года, даже если максимально ускорить все процедуры.

«Поэтому чтобы теплоснабжение Ярового ближайшие три года велось без сбоев, необходимо отремонтировать действующие котлы и городские теплосети, спроектировать и ввести четвертый котел (что произойдет не раньше сентября 2023 года), нарастить резерв угля и избавиться от кредиторской задолженности», — заявил министр энергетики края Вячеслав Химочка.

1,3 млрд рублей — это оптимальная сумма, которую можно предусмотреть в краевой казне, на модернизацию теплохозяйства в Яровом, считает председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин.

На февральской сессии АКЗС депутаты рассмотрят проект корректировок в бюджет.

«Параллельное направление — подготовка к строительству новой котельной, которая, с учетом мощностей, необходимых городу, скорее всего, будет водогрейной и иметь возможность перехода на газ», — добавил Панарин.

Ранее после череды аварий на ТЭЦ главу Ярового отстранили от должности.

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