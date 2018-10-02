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2 октября
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25

«Батька» Лукашенко выступил против запрета на продажу спиртного в ночное время

Запрет на ночную торговлю спиртным, введенный в ряде городов Белоруссии, продержался лишь сутки. Президент страны Александр Лукашенко сказал, что он приведет лишь к росту теневого оборота алкоголя и употребления напитков, которые лучше не пить, пишет РБК.

Александр Лукашенко, Белоруссия.
Александр Лукашенко, Белоруссия.
из открытых источников в интернете

Запрет на ночную продажу алкоголя (с 23 часов до 7 утра) ввели в Минске и некоторых районах Белоруссии. 1 октября ввели, а 2 октября президент страны его отменил. Он назвал решение непродуманным.

Глава государства считает, что для борьбы с алкоголизмом не нужны «однобокие запреты», которые приведут к росту теневого рынка и криминальной сферы. Среди возможных последствий таких запретов в администрации президента назвали продажу алкоголя «из-под полы теми же таксистами», рост употребления жидкостей, содержащих спирт, и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В администрации Лукашенко указали, что решать проблему пьянства нужно комплексно и с «упором на меры профилактического и воспитательного характера». Надо сказать, что в 2017 году Всемирная организация здравоохранения поместила Белоруссию на 27-ю строчку рейтинга самых пьющих стран. В 2016 году страна была на втором месте в списке.

В России же запрет на ночную торговлю всем алкоголем давно действует. А недавняя идея Минпромторга разрешить продажу пива в алюминиевых баночках, чтобы поддержать отечественного производителя алюминия, вызвала протест.

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