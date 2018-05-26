Алтайский думец призывает ввести акцизы на Coca-Cola и другие лимонады

Алтайский депутат Госдумы Николай Герасименко предложил повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них. Также он ратует за запрет рекламы фаст-фуда, точнее пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли, и жиров. Идея обрастает подробностями с 2015 года.
Николай Герасименко — доктор медицинских наук, хирург и член Совета Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации". Он уверен, что здоровое питание может предотвратить до 80% случаев инфарктов миокарда, инсультов и сахарного диабета.
Чтобы наладить его, нужно ограничить трансляции рекламных роликов, агрессивной рекламы газированных напитков с повышенным содержанием сахара и продукты фаст-фуда.
Еще чтобы снизить доступность и потребление сахаросодержащих напитков, парламентарий предлагает повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них.
Эти предложения Николай Герасименко продвигает как минимум с 2015 года. Коллеги его поддерживают.
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