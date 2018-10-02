Читайте нас в соцсетях
2 октября 10°C
Новости
Вся лента
Политика
245

Алтайский депутат Госдумы возмутился идеей разрешить ночную торговлю пивом в баночках

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко возмутился предложением Минпромторга РФ разрешить ночную торговлю пивом в алюминиевых баночках. Это повлечет гораздо большие негативные последствия, нежели принесет положительный экономический эффект, считает он.

Николай Герасименко.
Николай Герасименко.
архив Регионального отделения "Единой России"

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что инициатива по продаже в ночное время легкоалкогольных напитков в алюминиевых банках не должна получить поддержки.

Что предложили в Минпромторге?

Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать российских производителей алюминия, попавших под санкции США. Ведомство предлагает повысить спрос на алюминий с помощью упрощения регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках.

Документ предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Повысить спрос авторы законопроекта предлагают расширением продажи ряда легкоалкогольных напитков (пива, пивных напитков, сидра, медовухи) в ночное время, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена.

Сейчас закон запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени во всех регионах. Кроме того, продажа этих напитков может быть разрешена в нестационарных торговых объектах (ларьках).

Что считает депутат?

Между тем, Николай Герасименко напомнил, что в свое время запрещали в ночное время продажу алкоголя, чтобы не провоцировать преступления, убийства, драки, ДТП, где причиной является прежде всего употребление спиртного.

Николай Герасимено,
депутат Государственной Думы РФ:

Мы все знаем, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена очень серьезная задача по увеличению продолжительности жизни россиян — к 2024 году нужно достичь 78 лет и к 2030 году — 80 лет. По смертности от алкоголя наша страна занимает третье место в мире после Китая и Индии, при том, что там в десятки раз больше население. Огромная проблема — смертность молодежи и граждан трудоспособного возраста, где практически половина смертей связана с употреблением алкоголя.

Я думаю, эта инициатива не должна получить поддержки. В крайнем случае, комитет по охране здоровья и, уверен, Минздрав, выступят категорически против такого решения проблемы. Если бороться с алкоголем, то нужно это делать серьезно. И если выполнять указ президента, то правительство должно выступать одной командой.

Мысль Герасименко — такое решение может иметь намного больше негативных, чем позитивных последствий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка