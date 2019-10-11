Бедные родственники: долг семьи российского миллиардера достиг триллиона рублей

Совокупный долг компаний семьи российского миллиардера Михаила Гуцериева достиг почти триллиона рублей — эта сумма составляет 1% от активов всей банковской системы.

«Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или 15 млрд долларов по текущему курсу ЦБ», — цитирует Forbes свои источники, близкие «ФК Открытие» и «Трасту».

Эти расчеты совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. При этом значительную часть составляет долг перед банком «Траст», однако эти обязательства Гуцериев не признает как свои.

Еще одним крупнейшим кредитором семьи Гуцериевых Сбербанк: долг компании группы «Сафмар» (основатель которого — Михаил Гуцериев) составляет около 5 млрд долларов. Однако, по словам близкого к Сбербанку источнику, Михаил Гуцериев не раскрывает сумму связанных с его семьей долгов даже крупнейшим кредиторам, пишет ura.ru.

При этом источник, близкий к ЦБ, назвал ситуацию с долгом Гуцериева нестрашной. «Все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева — работающие активы», — цитирует собеседника Forbes.

Семейство Гуцериевых занимает первое место среди богатейших семейных кланов России. Их совокупное состояние оценивается в 5,65 млрд долларов. Этот рейтинг Гуцериевы возглавляют пятый год подряд.