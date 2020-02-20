Бедных россиян планируют «сократить» до конца 2020 года

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году может снизиться до 10,8%, сообщает RNS со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития.

В среднесрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года учтены эффекты от реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Согласно предыдущему базовому прогнозу, на основе которого подготовлен федеральный бюджет, уровень бедности в России в 2020 году должен был снизиться до 11,7% (корректировка на 0,9%).

Минэкономразвития также улучшило прогноз по снижению уровня бедности в 2021 году — с 10,8% до 9,8%, в 2022 году — с 9,4% до 8,8%, в 2023 году — с 8% до 7,7%.

Прогноз уровня бедности на 2024 год ведомство оставило без изменений — 6,6%.

Напомним, согласно данным Росстата, число бедных россиян в третьем квартале 2019 года составило 17,6 млн человек — 12% от всего населения страны. А за девять месяцев 2019 года — 19,2 млн человек.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, более 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70−80% из них — это семьи с детьми.