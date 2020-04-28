Белокуриха в условиях пандемии расширила каналы сбыта еды

Комбинат питания производит мясные и рыбные полуфабрикаты, колбасы и колбасные изделия, хлеб и напитки, а также кондитерские и хлебобулочные изделия (в том числе из слоеного теста), рассказали в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».
Теперь приобрести продукцию можно не только в розницу, но и оптом.
«Мы готовим предложения для наших потенциальных партнеров из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей. Надеемся привлечь не только ценой, но также качеством и ассортиментом. Пока об объемах производства говорить рано, но что касается мощностей, мы готовы даже к ажиотажному спросу», — рассказала заместитель генерального директора по питанию АО «Курорт Белокуриха» Людмила Шарабарина.
С 28 марта все рестораны открытой сети «Курорт Белокуриха» приостановили прием посетителей. Один ресторан и одно кафе работают на вынос.