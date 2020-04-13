Продажами довольны. Рестораны Белокурихи начали работать на вынос

Как и весь общепит Алтайского края до конца апреля закрылись все семь ресторанов крупнейшей в городе сети «Курорт Белокуриха». Все они начали работать в режиме навынос, а также организовали доставку на дом.

С 1 апреля в ресторанах «Мишель» и «Барон фон Альбрехт» жители Белокурихи могут покупать и продукцию комбината питания, которая ранее была доступна только для отдыхающих санаториев.

Специалисты работают над созданием удобного сайта для пользователей, а пока покупатели следят за обновлениями в социальных сетях, рассказали в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха»,

По словам главного технолога курорта Анны Ирейкиной, на производстве очень довольны результатами продаж.

«Люди охотно покупают нашу продукцию, цех не стоит без дела. Выработка идет каждый день: пельмени, вареники, колбасы. На продажу поступают только свежие

изделия», — отметила специалист.

Ранее генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов рассказал, что ситуация на курорте в период ограничений из-за коронавируса сложнее, чем когда бы то ни было. Ежедневно Белокуриха терпит убытки, исчисляемые миллионами.