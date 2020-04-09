Миллионные убытки ежедневно. Стало известно, что происходит с Белокурихой в период пандемии

Ситуация в Белокурихе в период ограничений из-за коронавируса сложнее, чем когда бы то ни было, заявил генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. В Instagram он рассказал , что происходит на закрытом курорте.

Мрачная картина

Все санатории за редким исключением закрыты, оставшиеся опустеют уже через 2−3 дня, а о заселении в ближайшие месяцы говорить не приходится, отдыхающих нет, а вечером Белокуриха представляет очень мрачную картину, описывает Ежов.

«В СМИ и соцсетях появляются различные комментарии и прогнозы относительно ситуации в Белокурихе. Кто-то настроен пессимистично, кто-то, напротив, утверждает, что на курорте все спокойно и хорошо. Истина где-то посередине: на курорте спокойно, но не хорош», — говорит гендиректор.

При этом совет директоров и правление его компании работают даже больше, чем в обычные дни. Предприниматели ищут способы, как сделать компанию более мобильной, перспективной и рентабельной.

«Мы прекратили деятельность такого важного для нас объекта как „Курортная поликлиника“, отправив в административные отпуска основную массу людей. Консервируются санатории, в них остаются только те, кто выполняет эту работу и осуществляет охрану. Финансовые потоки прекратились, и естественно сегодня мы не можем платить коммунальные платежи, очередные возникающие платежи, налоги», — продолжает Ежов.

Проблемы для всех

Невыплаты по налоговым обязательствам могут привести к проблемам в социальной сфере всей Белокурихи. В период простоя все аккумулировано только на заработной плате, для выдачи которой вынуждены расходовать кредитные ресурсы, отмечает руководитель компании.

Пока другие проблемы и задачи отложили.

Константин Ежов,

генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»:

Ежедневно курорт терпит убытки, исчисляемые миллионами, а общий размер финансовых потерь по истечении двух месяцев даже трудно себе представить. Это прямые убытки, поскольку у нас 1 300 сотрудников зимой и 1 500 — летом. Мы всегда имели перспективные запасы на 1.5−2 месяца, сейчас вынуждены их расходовать.

Что потом

На курорте стараются перестроить медицину, структуру питания и гостиницу так, чтобы с 1 июня начать работать по новым методикам, разработанным с учетом потребностей гостей.

Планируется, что это будут программы для семей с детьми, для поддержания иммунитета, для компенсации последствий стресса, восполнения баланса с экологически чистым питанием.

«Мы живем сложно, живем тяжело, но делаем максимум и очень надеемся на шаги федерального и регионального правительств в поддержку санаторно-курортного бизнеса, особенно в части кредитования. Плотно работаем с банками, чтобы они нас понимали и очень надеемся получить дополнительное кредитование в это сложное для нас время», — рассчитывает Константин Ежов.

Ранее altapress.ru писал, что интерес к внутренним туристическим центрам, в том числе к Белокурихе, после снятия ограничений возрастет, считают некоторые отраслевые эксперты.

Глава Белокуриха Константин Базаров опубликовал в своем Instagram обращение к жителям курортного города. Он заявил, что власть и руководители санаториев сделают все возможное, чтобы сохранить предприятия и коллективы.