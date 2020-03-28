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Жизнь

Мэр Белокурихи обратился к жителям города со словами поддержки

Глава Белокуриха Константин Базаров опубликовал в своем Инстаграм обращение к жителям курортного города. Он заявил, что власть и руководители санаториев сделают все возможное, чтобы сохранить предприятия и коллективы.

Белокуриха.
Белокуриха.
altairegion22.ru

Напомним, правительство России приняло решение закрыть с 28 марта по 1 июня все санатории по стране. Отдыхающие, которые уже разместились в них и начали получать медицинские услуги, останутся в санаториях до конца своих путевок.

Бронирование и прием новых отдыхающих запрещен. А те туристы, которые в момент запрета были в пути до места отдыха, получат комнату для размещения и питание до тех пор, пока не приобретут обратные билеты.

Одновременно в городе закрываются и все рестораны, принадлежащие компании «Курорт Белокуриха». В общей сложности без доходов временно могут остаться около 60% жителей города, занятых в санаторно-курортной, медицинской сферах, в общепите и торговле.

Константин Базаров отметил, что жителям Белокурихи и гостям нужно соблюдать все предписанные меры предосторожности, особенно режим самоизоляции.

Эти меры для нас болезненны, но необходимы. Как мы преодолеем трудный период, зависит от нас с вами. И действия наши должны быть совместными. Мы видим, что беспрецедентные меры поддержки принимаются на федеральном и краевом уровнях, — заявил Базаров.

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