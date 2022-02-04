Бессарабов рассказал, у кого можно забирать все деньги, не оставляя даже минимум на жизнь

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про закон, позволяющий должникам оставлять часть средств на пропитание и проживание.

Бессарабов отметил, что с 1 февраля 2022 года вступил в силу закон, позволяющий ежемесячно сохранять деньги в размере прожиточного минимума при взыскании долгов.

Другими словами, по новым правилам взыскания у должников появилась защищенная сумма, которую нельзя забрать.

«Но эта мера распространяется не на всех. Например, у должников по выплате алиментов такого права нет, это справедливо», — уточнил парламентарий.

Кошелек , долги. СС0

Закон предусматривает следующий порядок удержания:

при наличии у должника постоянного дохода ( зарплата , пенсия , пособия и т.д.) можно ежемесячно защитить от удержания его часть , не превышающую прожиточный минимум;

зарплата пенсия пособия и т.д.) можно ежемесячно защитить от удержания его часть не превышающую прожиточный минимум; если доход изначально не превышает прожиточный минимум , с него будут запрещены удержания;

с него будут запрещены удержания; указанная льгота предоставляется не автоматически , а только по заявлению должника;

а только по заявлению должника; взыскание долгов ниже прожиточного минимума допускается по отдельным видам требований ( например , алиментные выплаты , возмещение ущерба и вреда).

При этом, подчеркнул Бессарабов, закон распространяется не только на будущие взыскания.

Судебные приставы. r22.fssp.gov.ru

«Новые правила взыскания долгов судебными приставами будут применяться не только по будущим, но и по действующим исполнительным производствам», — успокоил депутат.

Накануне Бессарабов рассказал, что на Алтае вскоре, возможно, будет процветание и больше не будет «ничьих» дорог.

Кстати, что касается алиментов, ранее altapress.ru рассказал истории барнаульских мужчин. Например, один отец вынужден был платить алименты бывшей супруге, которая на несколько месяцев оставляла дочь одну в квартире без еды.