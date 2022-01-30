Бессарабов: на Алтае вскоре, возможно, будет процветание и больше не будет «ничьих» дорог

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про законопроект об общих принципах организации местного самоуправления, который, если будет принят, поможет приблизить власть к населению и решить ряд значимых проблем.

Бессарабов отметил, что Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления.

«Документ направлен на реализацию новых положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Россия всегда во все времена процветала только тогда, когда была централизованным государством, когда снизу до верху была четкая и ясная система управления. Законопроект предусматривает упрощение системы местного самоуправления, уточнение компетенции его органов как наиболее приближенных к населению уровня власти», — пояснил парламентарий.

В законопроекте также: уточняются полномочия муниципалитетов , что будет способствовать устранению путаницы в этой сфере;

что будет способствовать устранению путаницы в этой сфере; усиливается ответственность глав муниципальных образований. Одним из оснований для отставки будет систематическое недостижение показателей эффективности на посту;

как единственный способ формирования представительного органа муниципального образования устанавливаются выборы;

для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет.

Разбитые дороги в Новоалтайске. Анна Зайкова.

Однако не все так гладко. По словам Бессарабова, дискуссии вызывает тема перехода на одноуровневую модель власти. В частности, устанавливается деление на городские и муниципальные округа, и, как следствие, включение в их состав поселковых муниципалитетов.

«Важно понять, что поселковые администрации, которые очень важны дня нормальной организации жизни в маленьком селе, не будут просто ликвидированы, а войдут в состав района. Это позволит не дублировать обязанности местной власти, больше не будет „ничьих“ дорог или территорий внутри муниципалитета. Исчезнут конфликты, которые порой возникают вокруг круга полномочий, а страдают всегда люди», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что очень важно доработать законопроект во втором чтении так, чтобы местная власть в лице глав поселений — людей, которые переживают за свое село, стремятся его развивать, решают ежедневно людские проблемы — никуда не ушла с территории, а осталась рядом с людьми.

При этом поселковая власть станет представителем районной власти, то есть в более высоком статусе и наделенной серьезными полномочиями для более эффективных решений возникающих проблем.

«Будем работать над этим», — пообещал Бессарабов.

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