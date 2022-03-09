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Экономика

Бессрочными сделал ВТБ все свои карты

ВТБ сделал все свои карты бессрочными. Теперь продлевать и перевыпускать их не надо, сообщает ТАСС.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard.
Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard.
Банк ВТБ (ПАО)

«Продолжат работать и карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — отметили в кредитном учреждении.

ВТБ также рекомендовал клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир», поскольку банк фиксирует рекордный рост спроса на них, пишет bfm.ru. Карты «Мир» позволяют совершать привычные операции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах, напомнили в банке.

Ранее сообщалось, что всплеск спроса россиян на карты «Мир» зафиксировали банки.

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