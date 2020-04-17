Без конкурса почти за 1 млн рублей в Кремлевский дворец купили тепловизор

Товар поставит компания ООО «Кельвин». Документ опубликован на сайте госзакупок, пишет РБК.
Ранее «Ведомости» писали о том, что власти стали проводить больше закупок в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).
Из-за этого чиновники могут заключать контракты на необходимые для борьбы с коронавирусом Covid-19 товары или услуги с единственным поставщиком, не проводя торгов, пишет znak.com. Согласно подсчету издания, в марте без конкурса государство закупило товаров и услуг на 14 млрд рублей.
Иван-чай
Ранее житель Омска рассказал, как его лечили от коронавируса иван-чаем.
«Звонили больницы, поликлиники, службы дезинфекции, чуть ли не гинекологические кабинеты. Каждый день со мной на связи телемедицина — женщина по скайпу. Назначила мне пить иван-чай», — рассказал Виктор в сториз.