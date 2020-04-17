Без конкурса почти за 1 млн рублей в Кремлевский дворец купили тепловизор

В Государственный Кремлевский дворец за 945 тыс. рублей купили тепловизор SAT CK350-F, который выявляет повышенную температуру человеческого тела.

Товар поставит компания ООО «Кельвин». Документ опубликован на сайте госзакупок, пишет РБК.

Ранее «Ведомости» писали о том, что власти стали проводить больше закупок в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).

Из-за этого чиновники могут заключать контракты на необходимые для борьбы с коронавирусом Covid-19 товары или услуги с единственным поставщиком, не проводя торгов, пишет znak.com. Согласно подсчету издания, в марте без конкурса государство закупило товаров и услуг на 14 млрд рублей.

Иван-чай

Ранее житель Омска рассказал, как его лечили от коронавируса иван-чаем.