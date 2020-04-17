Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 апреля 15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Без конкурса почти за 1 млн рублей в Кремлевский дворец купили тепловизор

В Государственный Кремлевский дворец за 945 тыс. рублей купили тепловизор SAT CK350-F, который выявляет повышенную температуру человеческого тела.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

Товар поставит компания ООО «Кельвин». Документ опубликован на сайте госзакупок, пишет РБК.

Ранее «Ведомости» писали о том, что власти стали проводить больше закупок в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС).

Из-за этого чиновники могут заключать контракты на необходимые для борьбы с коронавирусом Covid-19 товары или услуги с единственным поставщиком, не проводя торгов, пишет znak.com. Согласно подсчету издания, в марте без конкурса государство закупило товаров и услуг на 14 млрд рублей.

Иван-чай

Ранее житель Омска рассказал, как его лечили от коронавируса иван-чаем.

«Звонили больницы, поликлиники, службы дезинфекции, чуть ли не гинекологические кабинеты. Каждый день со мной на связи телемедицина — женщина по скайпу. Назначила мне пить иван-чай», — рассказал Виктор в сториз.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость