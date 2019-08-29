Без нефтяной вышки и газовой трубы. Как в Барнауле перезапустят хоккейное движение в новом Дворце спорта

В конце сентября в Барнауле после капитального ремонта должен открыться Дворец зрелищ и спорта. Он станет вторым по счету среди действующих спортивных объектов предпринимателя Михаила Дроздова. И еще два — на очереди. Зачем бизнесмен вкладывается в это направление и чем еще намерен удивить хоккейную общественность края, он рассказал в интервью altapress.ru.

Краткое содержание

Какой еще объект может появиться в Барнауле

— Михаил Викторович , у вас есть целая группа спортивных объектов в разном состоянии готовности. Существует мнение , что на таких активах не заработаешь. Почему вы продолжаете в это вкладываться?

— Это скорее социальная нагрузка. На спортивных объектах больших денег действительно не заработаешь. Наша главная задача — сделать так, чтобы ледовые арены могли сами себя обеспечивать. О сверхприбыли речи не идет.

— Из четырех своих спортивных «первенцев» какой вы считаете наиболее перспективным?

— Каждый из них имеет свою особенность, их сложно сравнивать между собой. «Карандин-Арена» изначально создавалась как тренировочная площадка. Место размещения было выбрано не случайно — в густонаселенном спальном районе Барнаула нужен был хоккейный комплекс такого формата. Когда был закрыт Дворец зрелищ и спорта, «Карандин-Арена» пусть не без труда, но смогла принять основную команду и детскую спортивную школу.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова «Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова «Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова «Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Я считаю, что ледовый дворец в Рубцовске, который мы строим на условиях концессии, городу нужен давно. В Рубцовске подрастает хорошее поколение хоккеистов, которые на общекраевых соревнованиях выглядят ничуть не хуже мальчишек из Барнаула. В скором времени у рубцовчан будут полноценные условия для занятий хоккеем.

Ледовый дворец в Улан-удэ — это наш первый масштабный проект с нуля вне Алтайского края. В нем будет две хоккейные коробки — полноразмерная, 30 на 60 метров, и небольшая, 20 на 45, где можно проводить занятия не только по хоккею или фигурному катанию, но и керлингу.

Объект будет инженерно автономным — с солнечными панелями и водяным охлаждением холодильной установки, которое позволяет получать собственное тепло.

Что касается Дворца зрелищ и спорта, то здесь все вопросы о причинах его закрытия отпали сами собой. Теперь стало понятно, что это был ветхий, потенциально опасный объект, остро нуждающийся в ремонте.

Как ремонтируют Дворец зрелищ и спорта Анна Зайкова

— С точки зрения регионального деления , где легче вести дела , в Алтайском крае или в Бурятии?

— Серьезных различий я не почувствовал, российские законы везде одинаковые. На первом этапе у нас возникали некоторые проблемы при строительстве ледового дворца в Рубцовске, но их удалось разрешить.

— На ваш взгляд , как лучше строить спортивные объекты и управлять ими — в концессии с государством или самостоятельно?

— Концессионный вариант считаю более предпочтительным. Договор с правительством Бурятии, например, подписан на 10 лет с возможностью пролонгации. Такой вариант удобен и нам, и властям региона. Они подсчитали: если управлять объектом самостоятельно, в год потребуется около 60 млн рублей. Для республиканского бюджета это существенные затраты. У нас же есть проработанные варианты того, как вывести подобный объект на самоокупаемость. Это одно из условий концессионного соглашения.

Михаил Дроздов Анна Зайкова

— Представим , что вы спокойно достроите все свои объекты. И все , на этом остановитесь?

— Думаю, что нет. Те параметры, которые заложены во Дворце зрелищ и спорта, позволяют проводить в нем хоккейные соревнования уровня ВХЛ-А. Но Барнаул достоин большего. Надеемся, что через пять-семь лет в краевой столице появится ледовый дворец вместимостью 17 тыс. зрителей с прицелом на собственную команду КХЛ.

Как показывает практика Национальной хоккейной лиги, даже в небольших городах хоккей может быть привлекательным, а профессиональные команды — самоокупаемыми. Взять клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», который успешно существует без прямых финансовых дотаций, только за счет рекламы и билетных отчислений. Сам американский город Тампа по численности населения чуть меньше Бийска.

Что нового будет во Дворце

— На каком этапе готовности сейчас находится Дворец зрелищ и спорта и все ли вы успеваете?

— В настоящий момент мы завершаем основные ремонтные работы. Хочется, чтобы объект был полностью готов к 26 сентября, когда хоккейная команда «Динамо-Алтай» проведет свой первый домашний матч нового сезона. Если не получится, принимать хоккеистов вновь будет «Карандин-Арена». Наш крайний срок — 30 сентября. В этот день в Барнауле стартует международный турнир Student Hockey Challenge. Наличие двух игровых площадок является одним из условий его проведения.

Что концептуально изменится во Дворце зрелищ и спорта 1. Ледовая арена Площадку решено сделать на два метра уже — теперь она будет 28 на 60 метров. Это позволит играть в более динамичный и зрелищный хоккей. Такой размер арены практикуют в Финляндии. Температура раствора этиленгликоля в системе охлаждения арены составит -15 градусов. Это улучшит скольжение льда и повысит скорость хоккеистов. Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова 2. Сектора для зрителей Их оборудуют удобными полумягкими сиденьями, монтаж которых уже начался. Всего их будет 4,6 тыс. Кроме того, во дворце добавят три ряда кресел, которые будут располагаться впритык к самой ледовой площадке. По такому принципу размещаются зрительские места на аренах НХЛ. Защищать зрителей от летящих шайб будут акриловые ограждения высотой три метра. Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова 3. Отопление При работе холодильной установки во дворце вырабатывается так называемое низкопотенциальное тепло. Раньше оно просто уходило в атмосферу. Теперь его будут направлять в системы горячего водоснабжения и отопления. Полы в раздевалках станут теплыми. В фойе появится 40 лавочек-регистров, которые будут работать по принципу батарей. 4. Освещение Новый свет во Дворце спорта установила компания «Алтайэнергосбыт». С помощью современных ламп удалось добиться максимального уровня освещенности арены в 1,8 тыс. люксов у поверхности льда. Этот показатель отвечает требованиям Континентальной хоккейной лиги и позволяет делать трансляции в HD-качестве. Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова 5. Мультимедийный куб Во Дворце зрелищ и спорта он был установлен в начале августа. Теперь на его экранах будут транслировать повторы голевых моментов и рекламные ролики в перерывах между периодами. Также куб будет дублировать текущее время матча и счет. 6. Подтрибунные помещения Их решено использовать максимально эффективно. Со стороны фойе в них будут располагаться гардеробы, магазин атрибутики и два кафе. Из подтрибунных помещений будут выходит на лед сами хоккеисты. Для них прорубили отдельный вход. Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова

— Вопрос относительно пожарной безопасности. Сейчас к этому проверяющие относятся с особым вниманием. Не планируете ли вы внедрить какие-то опережающие стандарты в этом отношении?

— Главный принцип, которому мы следуем, — это полный отказ от горючих материалов. При демонтаже из дворца было вывезено более 120 тонн только деревянных конструкций. Даже пожарные щиты здесь были деревянные. В процессе ремонта использовалось преимущественно стекло, металл и камень, то есть все, что не горит.

— Стих ли конфликт с архитекторами? Какие-то из их замечаний вы взяли на вооружение или все проигнорировали?

— Ситуацию вокруг заседания градостроительного совета и негативного вердикта архитекторов я бы не стал называть конфликтом. Это нормальный рабочий процесс, в котором каждый имеет право на собственную точку зрения. И ничего страшного, что порой мнения сторон не совпадают. Некоторые замечания, сделанные на градсовете, мы приняли к сведению. Например, решили оказаться от глухой задней стены, оформив ее в общей стилистике дворца.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова

Какие задачи ставятся перед командой

— «Динамо-Алтай» провело несколько сборов и контрольных игр. По вашему ощущению , это дрим-тим или «слезы на льду»?

— Я бы назвал «Динамо-Алтай» боеспособным коллективом с хорошей атмосферой внутри. Мне приятно, что хоккеисты нашли общий язык между собой и с тренерским штабом и спокойно готовятся к старту сезона, который начинается уже в сентябре.

В период контрольных матчей перед командой не ставилось задачи победить любой ценой. Это не самоцель. Тренерскому штабу хотелось оценить хоккеистов в игровом процессе, подобрать оптимальные связки. Ведь не секрет, что понять возможности игрока только по тренировкам сложно. Во время матча он может показать себя совершенно с другой стороны.

— Еще раз о задачах , каковы они на предстоящий сезон?

— Задача одна — выиграть регулярное первенство и завоевать кубок. Полагаю, что это вполне осуществимо.

— В Алтайском крае любят теорию о доморощенных игроках , из которых формируется состав играющих команд. Но все мы понимаем , что это от недостатка средств и неспособности привлекать спортсменов более высокого уровня. По какому принципу сформировалась ваша команда?

— Привлекают местных игроков не только в Алтайском крае. По такому принципу формируются команды во многих регионах страны, и дефицит средств тут ни при чем. Очевидно, что болельщикам приятнее поддерживать своих спортсменов, нежели малоизвестных приезжих. Это самое главное.

При формировании состава «Динамо-Алтай» мы тоже придерживались этого принципа. Со временем рассчитываем, что команда будет полностью укомплектована местными игроками, способными показывать хороший результат. Для этого мы сейчас многое делаем. Пока же соотношение приезжих и местных хоккеистов в нашей команде составляет 60 на 40. Но комплектация еще не окончена. Ищем варианты для усиления состава.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска Анна Зайкова

— Спросим напрямую: каковы затраты на зарплату игроков и правда ли , что каждый месяц эти деньги собираются с большим трудом?

— Фонд заработной платы в клубе действительно увеличился. В прошлом сезоне игроки «Алтая» получали в среднем 30−40 тыс. рублей в месяц.

Теперь их доходы увеличились примерно в два раза. Но и задачи, которые мы ставим перед хоккеистами, тоже стали серьезнее.

Помимо заработной платы иногородним игрокам мы оплачиваем съемное жилье, потому что многие из них приехали в Барнаул с семьями и детьми. Фармацевтические препараты, необходимые для поддержания организма в период высокой физической активности, были закуплены еще в июне и предоставляются в полном объеме на протяжении всего тренировочного процесса. Раньше на этом экономили и выдавали препараты только в период самого первенства.

Что касается поступления средств, то здесь мы секретов не держим. У нас нет нефтяной вышки или газовой трубы, и деньги с неба на голову нам не сыпятся. Их приходится зарабатывать. Когда возникают проблемы, на выручку приходят люди, неравнодушные к судьбе хоккея в Алтайском крае, которые хотят, чтобы этот вид спорта в регионе развивался.

— Насколько я понимаю , главными спонсорами «Динамо-Алтай» сейчас выступают Евгений Ракшин , Вадим Смагин и Артем Шамков. Кто еще на подходе?

— Предприниматели, которых вы перечислили, делают весомый вклад в социальную сферу края. Семья Ракшиных успешно развивает «Трассу здоровья», Артем Шамков вкладывает большие средства в гребной спорт, помогает местной школе гребли. О том, что село Бочкари — это социальный рай, где есть все для полноценной жизни, знают уже многие. Вряд ли в России можно найти село с населением в 1,5 тыс. жителей, где бы работала круглогодичная хоккейная арена, как в Бочкарях. Личный вклад Вадима Смагина тут сложно переоценить.

Развивать хоккей на Алтае помогает «Барнаульский пивоваренный завод». Предприятие готово оплатить проживание и питание одной из команд, которая приедет на международный студенческий турнир Student Hockey Challenge.

В хоккей приходят и небольшие компании. Например, фирма «Потолки от Валентина» не имеет больших финансовых возможностей, но свой вклад в 100 тыс. рублей все равно делает.

Михаил Дроздов Анна Зайкова

— Для бизнеса эти вложения по велению души или от них будут какие-то дивиденды?

— Скорее по велению души. О серьезных дивидендах пока говорить рано. Конечно, спонсором будут предоставляться рекламные площади в обновленном Дворце спорта и возможности для продвижения.

Думаю, что предстоящий сезон многое расставит по своим местам. Спонсоры поймут, что «Динамо-Алтай» — это не проект-однодневка, созданный для удовлетворения амбиций одного человека, а настоящая народная команда.

Специальный вопрос

— Насколько нам известно , в «Карандин-Арене» играет в хоккей губернатор Виктор Томенко. Тот факт , что глава региона выбирает именно этот вид спорта , поможет команде?

— Я бы не стал в этом вопросе так акцентировать внимание на хоккее. Губернатор в силу своих обязанностей занимается развитием всех видов спорта, которые имеются в Алтайском крае, — футбола, баскетбола, волейбола и других. Тут никаких исключений быть не может. С другой стороны, нам приятно, что в качестве личного предпочтения он выбрал именно наш вид спорта.

Вопросы о личном

— Почему вы сами выбрали именно хоккей? Это любовь из детства? — Я из поколения 70-х. В то время все безумно любили хоккей, помнили захватывающую суперсерию между Канадой и СССР. Моя мама была в их числе. Интересный факт: когда я должен был появиться на свет, схватки у нее начались во втором периоде хоккейного матча. Ей говорили: «Наташа, езжай в роддом». А она отказывалась, хотела игру до конца досмотреть. Видимо, любовь к хоккею мне передалась от нее. В детстве у меня не было возможности заниматься. Встать на коньки я смог только в 38 лет. — В прошлом году любители и профессиональные хоккеисты участвовали в челлендже «забрось шайбу в ведро». Вы пробовали? — Нет, видел несколько подобных роликов в интернете. Можно, конечно, попробовать. — Вы играете на позиции нападающего? Это как-то связано с чертами вашего характера? — У меня нет четкого амплуа. Играю на той позиции, которую обозначит тренер. В целом же по душе мне ближе позиция нападающего. Я не преувеличу, если скажу, что каждому хоккеисту, даже играющему в воротах, хочется забить гол. Это итог всех усилий.

Досье

Михаил Викторович Дроздов родился 25 апреля 1977 года в г. Туапсе Краснодарского края. До 16 лет прожил в Семипалатинске. Когда в Казахстане начались притеснения русских, Михаил Дроздов один переехал в Рубцовск, где окончил среднюю школу. Здесь же начал учиться в рубцовском филиале Алтайского государственного технического университета. А затем на третьем курсе переехал в Барнаул.

Михаил Дроздов Анна Зайкова

После окончания вуза работал на заводе «Сибэнергомаш», через некоторое время создал предприятие «Редукционно-охладительные установки».