Без траншей и вырубок: как в Барнауле меняют аварийную полувековую трубу водоканала

Барнаульский водоканал укладывает трубу на 2-километровом участке вдоль нечетной стороны улицы А. Петрова между пересечениями с улицами Малахова и Попова. Представители компании рассказали, как проведут масштабные работы с минимальным ущербом для городской среды.

Что делают коммунальщики?

С 1 мая подрядчики прокладывают новые полиэтиленовые трубы под землю по нечетной стороне улицы А.Петрова. Для этого они не роют траншеи, а горизонтально прокалывают грунт. Это позволило не портить газон и не вырубать деревья, рассказали представители водоканала.

Работы продолжатся до конца октября 2019 года. Их стоимость — 86 млн рублей. Новая труба должна прослужить не менее 50 лет.

Почему понадобилось менять трубу?

Гендиректор барнаульского водоканала Дмитрий Масловский назвал сразу три причины. Во-первых, прежняя чугунная труба уже слишком старая — ее уложили еще в 1969 году. Во-вторых, она была узкой. На улице появились новые кварталы, и ширины старой трубы (400 мм) стало не хватать. У новой трубы диаметр на 50% больше — 600 мм. В-третьих, за последние 4 года эта труба лопалась 6 раз.

Чтобы не портить газон и проезжую часть, старую трубу демонтировать не будут. Новую укладывают дальше от дороги, чтобы при авариях не приходилось перекрывать и перекапывать дорогу.

Где еще будут менять водопроводные трубы?

В 2019 году водоканал заменит почти 11 сетей. Например, отремонтирует 220 метров водопровода на проспекте Комсомольском, 426 метров на ул. Короленко, а также 5,8 км канализационных сетей по городу. Также в планах компании отремонтировать 900 колодцев, заявили в компании «Росводоканал Барнаул».

Сергей Дугин,

глава Барнаула: