Без выставки и пафоса: как изменится импортозаместительная биржа «АлтайПродМаркет»

1 Как появился «АлтайПродМаркет»?

Биржу деловых контактов начали проводить в 2014 году. Ее идейным вдохновителем был экс-губернатор Александр Карлин. При нем «АлтайПродМаркет» проходил пафосно, красочно и в два дня. Главным его посылом было модное на тот момент импортозамещение.

Первые годы форум посещали высокие гости из Москвы. Так, в 2015 году открывал его Денис Пак, директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли России. Позже столичный чиновник прославился на всю Россию, став жертвой нападения футболистов Мамаева и Кокорина.

Торгово-продовольственная выставка «АлтайПродМаркет». Олег Богданов

В 2016 году выставку отменили, решив проводить ее раз в два года. Поговаривают, что это решение очень тяжело согласовывали с Александром Карлиным, который относился к «АлтайПродМаркету» как к собственному детищу. В 2017 году биржа вновь провели, но уже в один день.