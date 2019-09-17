Без выставки и пафоса: как изменится импортозаместительная биржа «АлтайПродМаркет»

Биржу деловых контактов начали проводить в 2014 году. Ее идейным вдохновителем был экс-губернатор Александр Карлин. При нем «АлтайПродМаркет» проходил пафосно, красочно и в два дня. Главным его посылом было модное на тот момент импортозамещение.
Первые годы форум посещали высокие гости из Москвы. Так, в 2015 году открывал его Денис Пак, директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли России. Позже столичный чиновник прославился на всю Россию, став жертвой нападения футболистов Мамаева и Кокорина.
В 2016 году выставку отменили, решив проводить ее раз в два года. Поговаривают, что это решение очень тяжело согласовывали с Александром Карлиным, который относился к «АлтайПродМаркету» как к собственному детищу. В 2017 году биржа вновь провели, но уже в один день.
Местом проведения форума станет центр «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19), известный также как «Алтайский бизнес-инкубатор». Здесь будет задействован большой зал на третьем этаже и несколько семинарных кабинетов.
Все предыдущие годы «АлтайПродМаркет» размещался в куда более просторных помещениях. Первые два года его принимал торгово-выставочный центр Plaza, затем биржа переехала на незанятые площади ТРЦ «Арена». В нынешнем году найти подходящее пространство для масштабного события не удалось.
Отсутствие в Барнауле полноценного выставочного комплекса, способного принять форум такого уровня, стало одной из причин переформатирования «АлтайПродМаркета». Чтобы минимизировать площади от продовольственной выставки решили отказаться, сведя ее до минимума. В нынешнем году демонстрировать будут только новинки пищевого производства, которые были выпущены за два последних года.
В краевом управлении пищевой промышленности сообщили: на таком формате настаивали сами участники «АлтайПродМаркета, для которых важна не выставка, а переговоры с торговыми сетями.
Закупочные сессии на «АлтайПродМаркете» сохраняют. Мало того, в нынешнем году организаторы обещают существенно расширить деловую программу форума, наполнив ее семинарами по маркетингу, продажам и экспортным поставкам.
Пока их точное количество не известно. Организаторы продолжают принимать заявки и формировать списки. В Алтайпищепроме отмечают, что форум соберет не меньше участников, чем в предыдущие годы. Последний раз в нем поучаствовали 80 компаний-производителей продуктов питания и 90 организаций торговли и общепита.
Уже известно, что в нынешнем году в «АлтайПродМаркете» будут участвовать компании из Китая и Вьетнама. Они занимаются оптовыми поставками и проявляют интерес к местной продукции.