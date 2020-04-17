Безработных россиян может быть больше, чем считают власти. Мнения экспертов

Финансовой поддержки бизнеса и госгарантий на зарплатные кредиты на всех не хватит, а безработных может быть больше, чем считают власти.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с начала 2020 года количество безработных россиян выросло до 735 тыс. человек, пишет «Газета.ru».

Данные Минтруда и Росстата сильно отличаются — примерно в пять раз — так как Росстат опирается на данные опросов, а Минтруд на конкретное число людей, которые уже состоят на бирже.

Однако зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков утверждает, что число безработных россиян выше, чем указывает Минтруд и Росстат.

«Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн», — привела слова Александра Шершукова интернет-газета.

При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков не отрицает, что при подсчете безработных не были учтены «карантинные апрельские дни».

Премьер Михаил Мишустин заявил 16 апреля о том, что безработными или теми, кто еще имеет работу, но уже не получает зарплату, стали 3 млн россиян. На их поддержку было выделено 150 млрд рублей.

В последнее время удаленную регистрацию в центрах занятости прошли более 180 тыс. россиян, которые потеряли работу. И подавшие заявки пока не имеют статуса «безработных», соответственно, их также не учитывают в статистике.

Замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников связывает внезапное увеличение заявок в центрах занятости с увеличением МРОТ. Он отметил, что раньше, люди не так охотно регистрировались из-за низкого размера пособия, пишет News.ru.

«Сейчас можно ожидать наплыва в центры занятости. Хотя это не означает, что регистрироваться начали безработные последней волны, а не те, кто ранее годами предпочитал не обращаться к государству за помощью», — считает Капелюшников.

В Институте экономики роста имени Петра Столыпина сообщили, что количество безработных, при условии 6-месячного карантина, может вырасти до 14 млн человек.

В ноябре 2019-го Алтайский край назвали в десятке субъектов с наибольшим ростом, следует из сообщения минтруда РФ. У ровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения.