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Экономика

Безработным предложили ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей, но с одним условием

Неработающим россиянам предлагают каждый месяц платить 10 тысяч рублей, если они ухаживают за инвалидом, пишет URA.RU.

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму представители ЛДПР. Документ в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроект предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей — с ежегодной индексацией», — написал депутат.

Он подчеркнул, что «в вопросах ухода за инвалидами, несмотря на принимаемые государством меры, остается немало проблемных моментов». В большинстве эти случаи — финансовые.

Автобус, место для инвалидов.
Автобус, место для инвалидов.
Михаил Хаустов

В документе отмечают, что сейчас размер выплаты по уходу за инвалидами — 1200 рублей и «является недопустимо низким».

При этом гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, выплачивают 10 тыс. рублей.

«Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность», — уверены авторы инициативы.

Ранее сообщали, что россияне могут получить выплаты, если «на неделю» приютят инвалидов, пенсионеров и сирот.

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