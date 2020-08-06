Безработным предложили ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей, но с одним условием

Неработающим россиянам предлагают каждый месяц платить 10 тысяч рублей, если они ухаживают за инвалидом, пишет URA.RU .

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму представители ЛДПР. Документ в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроект предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей — с ежегодной индексацией», — написал депутат.

Он подчеркнул, что «в вопросах ухода за инвалидами, несмотря на принимаемые государством меры, остается немало проблемных моментов». В большинстве эти случаи — финансовые.

Автобус , место для инвалидов. Михаил Хаустов

В документе отмечают, что сейчас размер выплаты по уходу за инвалидами — 1200 рублей и «является недопустимо низким».

При этом гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, выплачивают 10 тыс. рублей.

«Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность», — уверены авторы инициативы.

Ранее сообщали, что россияне могут получить выплаты, если «на неделю» приютят инвалидов, пенсионеров и сирот.