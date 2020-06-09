Некоторые россияне получат выплаты, если на неделю приютят инвалидов, пенсионеров и сирот

Россиянам, которые на время эпидемии поселили у себя инвалидов, стариков и детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, получат выплаты, пишет « Парламентская газета ».

За каждого подопечного выплатят по 12 130 рублей — за апрель, май и июнь. Соответствующее решение есть в постановлении правительства РФ о порядке назначения выплат, которое вступает в силу 9 июня.

«На выплаты имеют право сотрудники социальных учреждений и НКО, а также волонтеры и все граждане, которые взяли под временную опеку людей из домов инвалидов, домов престарелых, а также детских домов и интернатов», — разъясняет издание.

Стоит отметить, что право на выплату возникает, если подопечный прожил с принимающим не менее 7 дней в течение месяца.

Для назначения выплат необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично, а также на сайте ПФР, на портале госуслуг или в МФЦ.

Обращение рассмотрят в течение пяти дней, в случае положительного решения деньги перечислят максимум за три дня.

Напомним, с такой инициативой поддержки соцработников и волонтеров накануне выступил президент России Владимир Путин. Кабмин выделил 7,6 млрд рублей.

Ранее российские министры резко ответили на предложение индексировать выплаты трудягам-пенсионерам.