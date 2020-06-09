Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июня 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Некоторые россияне получат выплаты, если на неделю приютят инвалидов, пенсионеров и сирот

Россиянам, которые на время эпидемии поселили у себя инвалидов, стариков и детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, получат выплаты, пишет «Парламентская газета».

Раскулаченная семья.
Раскулаченная семья.
mamm-mdf.ru

За каждого подопечного выплатят по 12 130 рублей — за апрель, май и июнь. Соответствующее решение есть в постановлении правительства РФ о порядке назначения выплат, которое вступает в силу 9 июня.

«На выплаты имеют право сотрудники социальных учреждений и НКО, а также волонтеры и все граждане, которые взяли под временную опеку людей из домов инвалидов, домов престарелых, а также детских домов и интернатов», — разъясняет издание.

Стоит отметить, что право на выплату возникает, если подопечный прожил с принимающим не менее 7 дней в течение месяца.

Для назначения выплат необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично, а также на сайте ПФР, на портале госуслуг или в МФЦ.

Обращение рассмотрят в течение пяти дней, в случае положительного решения деньги перечислят максимум за три дня.

Напомним, с такой инициативой поддержки соцработников и волонтеров накануне выступил президент России Владимир Путин. Кабмин выделил 7,6 млрд рублей.

Ранее российские министры резко ответили на предложение индексировать выплаты трудягам-пенсионерам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость