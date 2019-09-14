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Экономика

«Бирюзовая Катунь» выплатила многомиллионный долг

Арбитражный суд Алтайского края закрыл дело о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в связи с погашением долгов перед налоговой в размере 5,7 млн рублей. Соответствующий поставление разместили на сайте суда.

Строительство гостиничного комплекса "Алтика Алтай" в "Бирюзовой Катуни".
Строительство гостиничного комплекса "Алтика Алтай" в "Бирюзовой Катуни".
Родочинская Евгения.

Напомним, в конце марта 2019 года поступил иск от управления ФНС к «Бирюзовой Катуни». Ведомство требовало признать ОЭЗ банкротом.

В марте Евгений Дешевых, начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, сообщал, что долги особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» перед ФНС России погасят из бюджета Алтайского края.

Ранее сообщалось, что 5 млн 750 тысяч рублей —это долги по НДС и налогу на имущество за 2018 год.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Ее разместили на левом берегу Катуни в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.

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