Биржевые цены на бензин рухнули в России

В России упали биржевые цены на бензин до минимальных значений этого сезона с 2016 года.

Цена АИ-92 рухнула с начала года почти на 30% до 37 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива не опускалась так низко даже в пандемию, пишет «Коммерсантъ».

Стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая составила 37,2 тыс. рублей за тонну, что на 1,5% меньше, чем в предыдущий торговый день.

Средняя цена топлива за месяц зафиксирована на уровне 38,9 тыс. рублей за тонну, что стало самым низким уровнем с мая 2016 года.

Стоимость АИ-95 уменьшилась за день на 1%, до 41,3 тыс. рублей за тонну.

В марте эксперт рассказал, на сколько подешевеет бензин в России.