Бывший гендиректор крупного барнаульского завода стал топ-менеджером у конкурента

Михаил Клугман, возглавлявший барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» с 2016 года и отправленный в отставку после смены собственника, назначен гендиректором котельного завода в Таганроге - акционерного общества «Красный котельщик». В своих ежегодных отчетах таганрогский завод называет барнаульское предприятие одним из своих основных конкурентов на российском рынке.

Что произошло

В конце августа у котельного завода «Сибэнергомаш-БКЗ», входящего в рейтинг крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Алтайском крае, сменился собственник.

Им стало московское общество с ограниченной ответственностью «Стройэнергоактив», купившее его на торгах за 1,3 млрд рублей при стартовой цене 894 млн. Ранее барнаульский завод контролировался госкорпорацией ВЭБ.рф.

С 31 августа гендиректором был назначен на три года Константин Соболев. Прежнего руководителя Михаила Клугмана досрочно освободили от должности (его полномочия заканчивались в 2025 году), сообщал "Центр раскрытия корпоративной информации".

Константин Соболев, генеральный директор "Сибэнергомаш-БКЗ". www.sibem-bkz.com

Новая должность

Клугман возглавлял «Сибэнергомаш-БКЗ» с 2016 года и довольно активно включился в жизнь алтайского «директорского клуба», не раз бывал в ИД "Алтапрессе" на экспертных советах. Его дважды выбирали "Директором года" в Алтайском крае.

Безработным он оставался недолго. 23 октября завод «Красный котельщик», расположенный в Таганроге Ростовской области, сообщил, что решением совета директоров он назначен на пост генерального директора.

Прежний подал в отставку по семейным обстоятельствам, сообщали местные СМИ. Впрочем, пока в едином госреестре юрлиц руководителем таганрогского завода Клугман не значится, но ЕГРЮЛ обычно фиксирует изменения с задержкой.

Михаил Клугман и председатель гордумы Таганрога Инна Титаренко. tkz.su

Каких-либо публичных заявлений о подходах к управлению Клугман пока не сделал. В начале ноября он встретился с главой Таганрога Инной Титаренко, где рассказал о производственных планах. Однако эти планы оглашены не были - сообщалось лишь о росте загрузки и наборе персонала.

Согласно отчету за 2022 года, таганрогский завод в 2022 году получил чистый убыток в 411 млн рублей, в 2021-м - прибыль в 2 млрд рублей, выручка сократилась на 1,6 млрд и составила 8,66 млрд рублей.

Для сравнения: выручка "Сибэнергомаш-БКЗ" за 2022 год возросла с 2,2 до 2,8 млрд, чистая прибыль составила 50,9 млн, следует из его бухгалтерской отчетности.

Михаил Клугман - на юбилее завода «Сибэнергомаш - БКЗ». Дмитрий Лямзин

Согласно сайту «Красного котельщика», таганрогский завод входит в состав «НордЭнергоГрупп», а также в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России. Описывая конкурентную среду в годовых отчетах, их авторы включают «Сибэнергомаш-БКЗ» в число своих основных российских конкурентов.

Какие новости о барнаульском заводе

Что касается завода «Сибэнергомаш-БКЗ», то здесь первые заявления после смены собственника уже сделаны. Так, было заявлено о новом курсе в управлении, о продолжении модернизации производственных мощностей и увеличении окладной части зарплат.

В октябре новая команда рассказала о консолидации сил с лидером рынка инфраструктурного строительства России – Группой компаний «ЕКС» (акционерным обществом, зарегистрированным в Ярославле).

Совместная выставка "Сибэнергомаш-БКЗ", «Дорогобужкотломаш» и ГК "ЕКС". aoeks.ru

Сайты барнаульского завода и ГК «ЕКС» презентуют группу компаний как единого поставщика котельного и энергетического оборудования двух предприятий отрасли - «Дорогобужкотломаш» и «Сибэнергомаш-БКЗ».

Все три предприятия в октябре приняли участие в международной выставке, представив продукцию на общем стенде.

«АО «Группа компаний «ЕКС» реализует приоритетные нацпроекты в тепло- и электроэнергетике для удовлетворения потребностей российских энергосистем. В рамках совместной с «Дорогобужкотломаш» и «Сибэнергомаш-БКЗ» концепции развития общество предлагает системный подход к строительству энергетических объектов под ключ», - также сообщают в ГК «ЕКС».

Константин Соболев. www.sibem-bkz.com

О себе новый руководитель барнаульского завода Константин Соболев сообщал, что окончил факультет промышленной теплоэнергетики Московского энергетического института, а последние годы трудился в Московской объединенной энергетической компании.