11 января
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Жизнь

В ключевых медучреждениях Барнаула сменили главных врачей

Новые главные врачи назначены в краевом противотуберкулезном диспансере, горбольнице № 10 и стоматологической поликлинике № 1, сообщает минздрав Алтайского края.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

9 января заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая представила коллективу Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера нового главного врача. Им назначен Олег Войтов.

Он начал профессиональную деятельность с должности врача-хирурга в районной больнице пос. Березовка Красноярского края. В 2014 году был назначен заведующим травматологическим отделением. С 2017 по 2019 год был заместителем главного врача по лечебной работе в Канской межрайонной больнице. С июня 2019 года Олег Андреевич возглавлял Каменскую межрайонную больницу.

«Главная задача, которая сегодня стоит перед новым руководителем учреждения — объединение фтизиатрической службы и модернизация противотуберкулезной помощи населению края», — рассказала Наталья Белоцкая.

В противотуберкулезном диспансере обязанности главного врача до сих пор исполняла начмед Елена Тангривердиева, она осталась на прежней должности.

Так же с 9 января на должность главного врача барнаульской городской больницы № 10 назначен Константин Печеников. Его представил коллективу замминистра здравоохранения Сергей Воронкин. С 2017-го по 2022 годы Константин Печеников возглавлял Калманскую ЦРБ, с апреля 2022 года по настоящее время работал главным врачом Консультативно-диагностического центра медуниверситета.

С 10 января на должность главного врача стоматологической поликлиники № 1 Барнаула назначен Юрий Козлов. Он начал свою трудовую деятельность в 2007 году именно в этом медицинском учреждении, затем в течение 12 лет работал в стоматологической поликлинике АГМУ.

Прежние главврачи стоматологической поликлиники и горбольницы № 10 ушли на заслуженный отдых.

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