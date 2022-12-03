Дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи

Вопросы работы всей системы здравоохранения — один из очень актуальных и острых для Алтайского края, указывает «Интерфакс».
С 2018 года государственная система здравоохранения лишилась 1,4 тыс. врачей: —70% из них уехали в другие регионы, 15% перешли в частную медицину, еще 15% ушли на пенсию.
По словам губернатора, в плане зарплаты в здравоохранении Алтайскому краю тяжело конкурировать с более богатыми регионами.
Ранее сообщалось, что увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав.
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