Дефицит врачей в Алтайском крае составляет 1,5 тысячи

В системе здравоохранения Алтайского края не хватает 1,5 тысячи врачей, заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Вопросы работы всей системы здравоохранения — один из очень актуальных и острых для Алтайского края, указывает «Интерфакс».

С 2018 года государственная система здравоохранения лишилась 1,4 тыс. врачей: —70% из них уехали в другие регионы, 15% перешли в частную медицину, еще 15% ушли на пенсию.

По словам губернатора, в плане зарплаты в здравоохранении Алтайскому краю тяжело конкурировать с более богатыми регионами.

Ранее сообщалось, что увеличение зарплат сельских врачей рассмотрит Минздрав.