13 декабря
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Здоровье

Облако здоровья. Врачи федеральных медицинских центров проведут бесплатные онлайн-приемы жителей Алтайского края

Жители Алтайского края могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих федеральных медицинских центров, сообщает региональный минздрав. Приемы в облачном сервисе проводятся по инициативе Благотворительного фонда Лиги здоровья нации.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Удаленные консультации будут вести специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова, центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Обратиться к специалистам могут люди, страдающие, соответственно сердечно-сосудистыми, офтальмологическими и гинекологическими заболеваниями, а также заболеваниями ЛОР-органов.

Бесплатные онлайн-консультации могут понадобиться пациентам, находящимся на стационарном и амбулаторном наблюдении. По итогам приемов людям могут быть скорректированы терапевтические мероприятия, определены показания к хирургическому лечению и, при необходимости, может быть предложена госпитализация в федеральные учреждения.

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в заявочном онлайн-сервисе «Облако здоровья» и отравить заявку на получение бесплатной консультации.

Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям. После обработки данных пациент получит письменные рекомендации или приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Для консультации необходимы определенные документы, которые нужно загрузить в заявочный сервис.

1. Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и центр кардиологии имени Е.И. Чазова: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ (при нарушениях ритма), тредмил, коронарография (при ишемической болезни сердца).

2. Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, гистологические и цитологические заключения, результаты анализов, мазков, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, При наличии результаты КТ, МРТ.

3. МНТК «Микрохирургия глаза»: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обследования от окулиста (офтальмолога), протокол консультации офтальмолога с указанием остроты зрения, рефракции, периметрия, измерение внутриглазного давления.

4. НМИЦ оториноларингологии: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), анализы, МСКТ, аудиометрия.

5. Исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова:

  • По направлению «Хирургия общая, хирургическая эндокринология, колопроктология»: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), результаты лабораторных анализов, результаты и фотографии УЗИ, результаты гастро- и колоноскопии, результаты биопсий, протоколы осмотров, консультаций специалистов.
  • По направлению «Сердечно-сосудистая хирургия»: результаты лабораторных исследований, результаты УЗИ, результаты гастроскопии, протоколы осмотров, консультаций специалистов, флюорография, КТ-ангиография.
Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Консультации возможны в трех форматах (по решению специалистов и в соответствии с заявленным форматом специализированного медицинского центра):

  • дистанционное заочное консультирование по представленным документам,
  • дистанционная онлайн консультация по подаче заявки,
  • дистанционная дежурная онлайн-консультация (по расписанию дежурных врачей).

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome.

Для каждого устройства обязательно подключение к интернету (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). А также медицинских документов в отсканированном или сфотографированном виде.

Кроме того, разработано одноименное мобильное приложение, которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.

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