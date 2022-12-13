Облако здоровья. Врачи федеральных медицинских центров проведут бесплатные онлайн-приемы жителей Алтайского края

Жители Алтайского края могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих федеральных медицинских центров, сообщает региональный минздрав. Приемы в облачном сервисе проводятся по инициативе Благотворительного фонда Лиги здоровья нации.

Удаленные консультации будут вести специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова, центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Обратиться к специалистам могут люди, страдающие, соответственно сердечно-сосудистыми, офтальмологическими и гинекологическими заболеваниями, а также заболеваниями ЛОР-органов.

Бесплатные онлайн-консультации могут понадобиться пациентам, находящимся на стационарном и амбулаторном наблюдении. По итогам приемов людям могут быть скорректированы терапевтические мероприятия, определены показания к хирургическому лечению и, при необходимости, может быть предложена госпитализация в федеральные учреждения.

Врач , медицина , ветеринар. СС0

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в заявочном онлайн-сервисе «Облако здоровья» и отравить заявку на получение бесплатной консультации.

Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям. После обработки данных пациент получит письменные рекомендации или приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Для консультации необходимы определенные документы, которые нужно загрузить в заявочный сервис.

1. Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и центр кардиологии имени Е.И. Чазова: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ (при нарушениях ритма), тредмил, коронарография (при ишемической болезни сердца).

2. Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, гистологические и цитологические заключения, результаты анализов, мазков, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, При наличии результаты КТ, МРТ.

3. МНТК «Микрохирургия глаза»: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обследования от окулиста (офтальмолога), протокол консультации офтальмолога с указанием остроты зрения, рефракции, периметрия, измерение внутриглазного давления.

4. НМИЦ оториноларингологии: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), анализы, МСКТ, аудиометрия.

5. Исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова:

По направлению «Хирургия общая , хирургическая эндокринология , колопроктология»: медицинские выписки из истории болезни ( из стационаров), результаты лабораторных анализов , результаты и фотографии УЗИ , результаты гастро- и колоноскопии , результаты биопсий , протоколы осмотров , консультаций специалистов.

хирургическая эндокринология колопроктология»: медицинские выписки из истории болезни из стационаров), результаты лабораторных анализов результаты и фотографии УЗИ результаты гастро- и колоноскопии результаты биопсий протоколы осмотров консультаций специалистов. По направлению «Сердечно-сосудистая хирургия»: результаты лабораторных исследований , результаты УЗИ , результаты гастроскопии , протоколы осмотров , консультаций специалистов , флюорография , КТ-ангиография.

Медицина. Врач. pexels.com

Консультации возможны в трех форматах (по решению специалистов и в соответствии с заявленным форматом специализированного медицинского центра):

дистанционное заочное консультирование по представленным документам,

дистанционная онлайн консультация по подаче заявки,

дистанционная дежурная онлайн-консультация ( по расписанию дежурных врачей).

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome.

Для каждого устройства обязательно подключение к интернету (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). А также медицинских документов в отсканированном или сфотографированном виде.

Кроме того, разработано одноименное мобильное приложение, которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.