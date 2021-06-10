Бывший вице-мэр Барнаула ушла работать к мусорному регоператору

Мария Кулагина, до недавнего времени занимавшая должность заместителя главы администрации Барнаула по экономической политике, перешла работать в компанию, получившую статус регионального оператора по твердым коммунальным отходам Барнаульской зоны. Об этом она сама написала в своем Instagram.

О том, что Мария Кулагина уходит с поста, altapress.ru сообщил 1 июня. Вице-мэром она проработала с 16 марта 2020 года.

И вот теперь стала известна новая должность бывшего вице-мэра: она — заместитель директора по финансам регионального оператора по обращению с ТКО Барнаульской зоны — компании «Экосоюз». Информация опубликована на личной страничке Кулагиной в соцсети Instagram.

В качестве регоператора «Экосоюз» приступил к работе в Барнаульской зоне с 2 июня. До этого в течение трех лет регоператором была компании «Эко-Комплекс», принадлежащая Барнаулу.

Компания «Экосоюз» зарегистрирована в 2017 году, ее учредитель и директор Андрей Кулагин. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенное «Экосоюзом» с краевым минстроем, действует до 31 декабря 2030 года.

Мария Кулагина. barnaul.org

1 июня также стало известно, что завотделом по туризму администрации Барнаула Татьяна Сибиркина тоже покинула свой пост.

Судя по сайту мэрии Барнаула, должности вице-мэра по экономике и завотделом по туризму пока остаются вакантными.