16 марта
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Экономика

Бывший владелец пункта выдачи в Сибири оказался должен Wildberries 750 тыс. рублей

Экс-владелец пунктов выдачи в Иркутске должен российской компании Wildberries 750 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Компания требует неустойку за товар, которого у него нет.

Ему принадлежали три пункта в разных районах области —: один из них был единственным на 20 тыс. жителей. Под Новый год заказов там было так много, что их не успевали разбирать, — на улице стояли очереди.

В итоге скопилась гора возвратного. Отправить это обратно на склад за положенную неделю не успели — маркетплейс выставил недостачу в 1, 5 млн рублей и закрыл три пункта.

После новогодних каникул предприниматель отправил все коробки с товаром компании и заплатил 190 тыс. рублей штрафа. Спустя время снова получил счет в 750 тыс. рублей за якобы украденные вещи. А по базе они давно добрались до продавцов, говорится в сообщении соцсети.

Ранее с бастующих пунктов выдачи заказов Wildberries начали вывозить товары.

В соцсетях появилась информация о том, что все протестующие пункты закроют, а сотрудников уволят. У некоторых точек заметили грузовики, которые увозят товары на склад.

Между тем сотрудники Wildberries рассказали о том, что остановило Барнаул и Новоалтайск от массовых забастовок.

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