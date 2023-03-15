Одичавшие ягоды. Сотрудники Wildberries о том, что остановило Барнаул и Новоалтайск от массовых забастовок

«Вчера в три собирались все закрыться», — сказал сотрудник одного барнаульского пункта выдачи Wildberries, который пожелал остаться неизвестным. А другой безымянный работник из Новоалтайска заявил, что все перемены вообще-то к лучшему. Рабство или деловой подход — свои абсолютно противоположные позиции собеседники объяснили altapress.ru .

Против

По словам барнаульского работника, 14 марта ему с коллегами задержали зарплату: ее начисляют ежедневно в определенное время. Сумма зависит от процента продаж. Чем больше работы будет сделано, тем выше зарплата, объяснил он.

Деньги все же пришли с опозданием на несколько часов, что и удержало этот филиал от забастовки.

«А пару дней назад объявили, что с 16 числа вообще ничего не будут платить, пока не спишут все долги за штрафы. Мы напряглись», — сказал сотрудник.

Речь идет о новой политике компаний, которая приняла решение выдавать зарплату только при положительном балансе. Минус появляется из-за штрафов за, например, возвращенный или бракованный товар. Их списывают в счет оклада, и оспорить решение почти невозможно. У некоторых работников уже набежали весьма кругленькие суммы со знаком минус.

«Если 16 марта зарплата не придет, будем бастовать все. Кто хочет работать бесплатно? Это же рабство», — сказал собеседник.

Wildberries.ru wildberries.ru

В филиале сотрудник находится с 08:00 до 21:00. Есть пункты выдачи, которые открыты и до 22:00.

«Я устроен не по трудовому договору, а по договору гражданско-правового характера. И так работают почти все, — сказал сотрудник. — Могу уволиться в одно нажатие. До новой политики компании меня совершенно все устраивало».

За

В одном из новоалтайских филиалов утверждают, что зарплата вчера пришла вовремя — потому что работают без штрафов. Секрет успеха, по словам работников, в том, что они внимательно прочитали оферту.

«У нас ноль долгов и во всем нашем городе примерно так же, — рассказал сотрудник. — Просто нужно работать по регламенту. Просить проверять клиента товар сразу на стойке. Если, не уходя в примерочную, он оформил заявку о том, что вещь бракованная, — менеджер ничего не платит. Почему остальные так не делают?»

Собеседник заметил, что в этом году у него был всего лишь один штраф — отдал клиенту не ту тушь. «Не тот товар со склада пришел. Ну, 110 рублей — моя ошибка, — сказал он. — А так работаю около пяти лет и не боюсь сказать клиенту, что он не прав. Вежливо и грамотно — поэтому проблем с ними нет».

Посылка. CC0.

Более того, сотрудник даже похвалил свою компанию за (ни много, ни мало) пророческие нововведения.

«Когда меняют правила, думаю: „Е-мае, ну зачем?“. А потом смотришь — и нормально. Например, была пост-оплата, потом ввели предоплату, раз — и доллар резко подскочил. Или сказали срочно набирать курьеров. Зачем? Здравствуйте, коронавирус. События мира узнаем по тому, как у нас меняются правила. Возможно, и тут все не просто так. Или я просто оптимист».

За что штрафуют менеджеров

За брак, возвраты товаров, или если в упаковке оказался не тот предмет.

В январе Wildberries стал брать с клиентов деньги за возврат товара, в том числе с браком. В ответ на жалобы покупателей в Роспотребнадзоре объяснили, что маркет-плейс поступает незаконно.

13 марта сотрудники одного из пунктов выдачи в Барнауле объявили забастовку.