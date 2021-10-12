12 октября 2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Бийские перевозчики захотели сделать проезд на 1 рубль дешевле, чем будет в Барнауле

В Бийске перевозчики предложили до 27 рублей повысить стоимость проезда в автобусах и готовят обращение в администрацию города, сообщает «Бийский рабочий».

Автобус в Бийске
Автобус в Бийске
fotobus.ru

Предприниматели пояснили, что у них возросли эксплуатационные затраты, например, стоимость солярки выросла на 7 рублей.

«Два года назад, когда повышали стоимость проезда, солярка стоила 43 рубля, а сегодня уже 50. И Минэкономразвития прогнозирует повышение стоимости топлива к концу года еще на 7%. Запчасти выросли в цене. Естественно, это все вынуждает», — отметил перевозчик Валерий Попов.

Также владельцы автобусов недовольны новой системой налогообложения, которую применяют к ним с 2021 года — отчисления выросли в пять раз.

Сейчас перевозчики собирают документы для обоснования своего решения. Расчеты рассмотрят в отделе ценообразования администрации Бийска.

«В администрации комментировать возможность столь значительного роста стоимости проезда отказались», — отмечает издание.

По мнению перевозчиков, в администрации примут нейтральное решение — цену повысят, но не более чем на 3 рубля, при этом бизнесмены просят прибавить 5 рублей.

В «Бийскгортрансе» отметили, что стоимость проезда изменится и в трамваях, причем цена станет одинаковой как для автобусов, так и для трамваев.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в Барнауле вырастут цены на проезд в общественном транспорте до 28 рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость