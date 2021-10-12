Бийские перевозчики захотели сделать проезд на 1 рубль дешевле, чем будет в Барнауле

В Бийске перевозчики предложили до 27 рублей повысить стоимость проезда в автобусах и готовят обращение в администрацию города, сообщает « Бийский рабочий ».

Предприниматели пояснили, что у них возросли эксплуатационные затраты, например, стоимость солярки выросла на 7 рублей.

«Два года назад, когда повышали стоимость проезда, солярка стоила 43 рубля, а сегодня уже 50. И Минэкономразвития прогнозирует повышение стоимости топлива к концу года еще на 7%. Запчасти выросли в цене. Естественно, это все вынуждает», — отметил перевозчик Валерий Попов.

Также владельцы автобусов недовольны новой системой налогообложения, которую применяют к ним с 2021 года — отчисления выросли в пять раз.

Сейчас перевозчики собирают документы для обоснования своего решения. Расчеты рассмотрят в отделе ценообразования администрации Бийска.

«В администрации комментировать возможность столь значительного роста стоимости проезда отказались», — отмечает издание.

По мнению перевозчиков, в администрации примут нейтральное решение — цену повысят, но не более чем на 3 рубля, при этом бизнесмены просят прибавить 5 рублей.

В «Бийскгортрансе» отметили, что стоимость проезда изменится и в трамваях, причем цена станет одинаковой как для автобусов, так и для трамваев.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в Барнауле вырастут цены на проезд в общественном транспорте до 28 рублей.